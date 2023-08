La policia tailandesa ha conclòs que Daniel Sancho, assassí confés del cirurgià plàstic colombià Edwin Arrieta, va cometre el crim amb premeditació i en solitari i, per això, ha sol·licitat la pena de mort per al fill de l’actor Rodolfo Sancho. “Hem consultat el fiscal sobre algunes de les proves i són prou consistents per acusar-lo d’assassinat premeditat, cosa que comporta la pena de mort“, ha dit el número dos de la Policia de Tailàndia, Surachate Hakparn, en una roda de premsa des de la comissaria de Koh Phangan.

El subdirector ha informat que ja s’ha conclòs la investigació sobre l’assassinat. Segons l’informe policial, Sancho “va apunyalar” Edwin Arrieta durant una discussió i que el crim va ser “premeditat”. “Hi va haver una baralla i llavors Daniel va apunyalar Edwin, que es va colpejar el cap contra el lavabo”, ha assenyalat. Aleshores, Daniel Sancho el va esquarterar durant tres hores.

Ara queda esclarir si el cirurgià va morir per la ganivetada o pel cop. Quan va confessar el crim, el fill de l’actor va dir que va ser un accident, però després va reconèixer que el va apunyalar perquè ell volia deixar la relació sentimental que tenien i la seva víctima no. En aquest sentit, Surachate, conegut amb el sobrenom de “Big Joke”; ha subratllat que encara estan esperant que els resultats de l'”autòpsia confirmin definitivament la causa de la mort” d’Arrieta.

Una decisió en temps rècord

Tot i que la policia tailandesa tenia fins a 84 dies per acabar la investigació des de l’entrada de Daniel Sancho a la presó provisional el 7 d’agost, les indagacions s’han accelerat en part gràcies a la col·laboració de Sancho, que ha participat de manera activa en la reconstrucció dels fets. Ara, la causa serà entregada a la fiscalia per fixar data del judici. Tanmateix, el fiscal pot fer ús d’aquest termini de 83 dies per estudiar el cas i demanar més proves a la policia, abans de fixar data per al judici.