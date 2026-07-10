Entrenador José Ruiz: Caminar 30 minuts 5 dies a la setmana beneficia les persones majors de 60 anys

Arribar a la sexta dècada de vida no hauria de ser una condemna a la rigidesa o a l’esgotament constant. Tanmateix, molts de nosaltres continuem caent en l’error de pensar que, a partir dels 60, l’exercici ha de ser una cosa extremadament pesada o, pitjor encara, que ja no val la pena moure’s. (Sí, nosaltres també hem posat excuses abans d’eixir a passejar).
L’entrenador José Ruiz ha donat amb una tecla que la ciència comença a confirmar amb entusiasme: el secret d’una vellesa activa no residix en la intensitat, sinó en la consistència estratègica. Oblida les peses russes o les classes d’alta intensitat; el canvi real ocorre amb una cosa que ja saps fer.
La medicina dels 30 minuts
La proposta de Ruiz és tan simple que pareix mentida: caminar a pas lleuger durant 30 minuts, almenys 5 dies a la setmana. No estem parlant d’un marató, sinó d’un moviment deliberat que li envia un senyal químic directe al teu sistema nerviós.
Als 60 anys, el cos no busca el creixement muscular explosiu, busca l’estabilitat metabòlica. En caminar, estàs obligant el teu cor a bombar sang oxigenada de forma constant, la qual cosa neteja les teues artèries i, el més important, reduïx la inflamació sistèmica que causa la fatiga.
La clau de l’èxit no és la velocitat, és el ritme. Si pots mantindre una conversa mentre camines, però et costa cantar, estàs en el punt exacte de crema de cortisol i reducció d’estrés.
Més enllà dels ossos: l’efecte en la teua ment
El que realment ens ha impactat de la metodologia de Ruiz és el seu enfocament en la salut mental. Molts adults majors viuen atrapats en un bucle d’estrés crònic per la jubilació o els canvis vitals. En caminar 150 minuts a la setmana, el teu cervell comença a segregar endorfines i serotonina de forma natural.
Este procés no és màgic; és purament neurològic. La repetició del pas, sumada a l’estimulació visual de l’entorn, actua com una forma de meditació en moviment. És el moment en què la teua ment apaga el soroll de les preocupacions i es connecta amb el present, baixant els nivells de cortisol que et mantenen en estat d’alerta permanent.
La trampa d’empezar massa fort
Un dels errors més comuns que observa José Ruiz en els seus clients de 60 anys és l’excés d’optimisme inicial. Comencen volent caminar una hora diària i, als tres dies, apareixen les molèsties articulars, la frustració i l’abandó total. (És el cicle clàssic que ens fa tirar la tovallola).
L’estratègia guanyadora és la progressió invisible. Si hui el teu cos només permet 15 minuts, fes-ne 15. La victòria no és la distància recorreguda, és el fet d’haver completat la sessió cinc vegades en la setmana. És crear l’hàbit neuronal, no el físic.
Per què este hàbit és la teua millor assegurança
Invertir 30 minuts al dia a caminar és l’equivalent a contractar una assegurança de vida contra el deteriorament cognitiu i físic. La ciència ha demostrat que este nivell d’activitat millora la flexibilitat arterial i ajuda a controlar la pressió arterial de forma molt més efectiva que molts fàrmacs de primera línia.
No es tracta de viure més anys, sinó d’arribar als 70, 80 o 90 amb la capacitat de continuar sent autònom. José Ruiz insistix que cada pas és un depòsit en el teu compte d’estalvi de salut futura. Un compte que, creu-nos, agrairàs tindre ben plena d’ací a uns anys.
Què t’impedix començar hui mateix? No necessites equipament especial, ni pagar quotes mensuals, ni esperar al dilluns. Només necessites les teues sabatilles i mitja hora del teu temps. El teu “jo” del futur t’està donant les gràcies ara mateix.