Entrenador José Ruiz: Caminar 30 minutos 5 días a la semana beneficia a los mayores de 60 años

Llegar a la sexta década de vida no debería ser una condena a la rigidez o al agotamiento constante. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos cayendo en el error de pensar que, a partir de los 60, el ejercicio debe ser algo extremadamente pesado o, peor aún, que ya no vale la pena moverse. (Sí, nosotros también hemos puesto excusas antes de salir a pasear).

El entrenador José Ruiz ha dado con una clave que la ciencia comienza a confirmar con entusiasmo: el secreto de una vejez activa no reside en la intensidad, sino en la consistencia estratégica. Olvida las pesas rusas o las clases de alta intensidad; el cambio real ocurre con algo que ya sabes hacer.

La medicina de los 30 minutos

La propuesta de Ruiz es tan simple que parece mentira: caminar a paso ligero durante 30 minutos, al menos 5 días a la semana. No estamos hablando de un maratón, sino de un movimiento deliberado que envía una señal química directa a tu sistema nervioso.

A los 60 años, el cuerpo no busca el crecimiento muscular explosivo, busca la estabilidad metabólica. Al caminar, estás obligando a tu corazón a bombear sangre oxigenada de forma constante, lo cual limpia tus arterias y, lo más importante, reduce la inflamación sistémica que causa la fatiga.

La clave del éxito no es la velocidad, es el ritmo. Si puedes mantener una conversación mientras caminas, pero te cuesta cantar, estás en el punto exacto de quema de cortisol y reducción de estrés.

Más allá de los huesos: el efecto en tu mente

Lo que realmente nos ha impactado de la metodología de Ruiz es su enfoque en la salud mental. Muchos adultos mayores viven atrapados en un bucle de estrés crónico por la jubilación o los cambios vitales. Al caminar 150 minutos a la semana, tu cerebro comienza a segregar endorfinas y serotonina de forma natural.

Este proceso no es mágico; es puramente neurológico. La repetición del paso, sumada a la estimulación visual del entorno, actúa como una forma de meditación en movimiento. Es el momento en que tu mente apaga el ruido de las preocupaciones y se conecta con el presente, bajando los niveles de cortisol que te mantienen en estado de alerta permanente.

La trampa de empezar muy fuerte

Uno de los errores más comunes que observa José Ruiz en sus clientes de 60 años es el exceso de optimismo inicial. Comienzan queriendo caminar una hora diaria y, a los tres días, aparecen las molestias articulares, la frustración y el abandono total. (Es el ciclo clásico que nos hace tirar la toalla).

La estrategia ganadora es la progresión invisible. Si hoy tu cuerpo solo permite 15 minutos, haz 15. La victoria no es la distancia recorrida, es el hecho de haber completado la sesión cinco veces en la semana. Es crear el hábito neuronal, no el físico.

Por qué este hábito es tu mejor seguro

Invertir 30 minutos al día en caminar es el equivalente a contratar un seguro de vida contra el deterioro cognitivo y físico. La ciencia ha demostrado que este nivel de actividad mejora la flexibilidad arterial y ayuda a controlar la presión arterial de forma mucho más efectiva que muchos fármacos de primera línea.

No se trata de vivir más años, sino de llegar a los 70, 80 o 90 con la capacidad de continuar siendo autónomo. José Ruiz insiste en que cada paso es un depósito en tu cuenta de ahorro de salud futura. Una cuenta que, créenos, agradecerás tener bien llena dentro de unos años.

¿Qué te impide empezar hoy mismo? No necesitas equipamiento especial, ni pagar cuotas mensuales, ni esperar al lunes. Solo necesitas tus zapatillas y media hora de tu tiempo. Tu «yo» del futuro te está dando las gracias ahora mismo.