Lidl repta Apple en llançar uns «AirTag» de la firma Tronic: més barats i compatibles amb Android

Segur que t’ha passat. Arribes tard a una reunió important, et poses l’abric i, just en aquell moment, les teves claus han decidit desaparèixer de la faç de la terra. És l’estrès de sempre.
La tecnologia va prometre salvar-nos amb localitzadors GPS, però fins ara, el preu dels models prèmium (ja saps, els de la poma mossegada) ens obligava a pensar-nos-ho dues vegades abans de comprar-ne un per a cada objecte. Això era abans (sí, nosaltres també al·lucinem amb el canvi).
La solució definitiva per menys del que costa un cafè
Lidl ha tornat a colpejar la taula amb la seva marca pròpia Tronic, llançant un localitzador que promet fer exactament el mateix que els dispositius cars, però cuidant molt més la nostra butxaca.
No parlem d’una joguina de plàstic. És un dispositiu minimalista dissenyat per integrar-se perfectament al teu clauer, motxilla o fins i tot al collaret de la teva mascota. El seu objectiu és simple: acabar amb l’ansietat de no saber on deixem les coses.
Per què aquest dispositiu està trencant el mercat?
El que realment fa que aquest localitzador de Tronic sigui un imprescindible és la seva versatilitat. A diferència d’altres sistemes tancats que només funcionen amb un tipus de telèfon, aquest petit gadget és compatible tant amb sistemes Android com amb iOS.
Tot i que el seu preu és reduït, la qualitat de connexió és sorprenent. No depèn de sistemes complexos, sinó que utilitza una xarxa fiable perquè sempre tinguis els teus objectes sota control.
L’enginyeria del darrere és senzilla però efectiva. Es vincula amb el teu smartphone en qüestió de segons i, mitjançant una aplicació dedicada, pots veure l’última ubicació coneguda de l’objecte o activar un senyal acústic per trobar-lo a casa en un instant.
El secret de l’estalvi
La clau no és només el que pagues, sinó el que deixes de perdre. Aquest tipus de gadgets són una inversió. Quants cops has hagut de canviar un pany o renovar tota la teva documentació per haver perdut les claus o la cartera? L’estalvi és, simplement, massiu.
El disseny és un altre punt a favor. És prou discret perquè ningú sàpiga que portes un sistema de seguretat a sobre, però prou robust per aguantar el trot diari que li donem a les nostres pertinences.
Sabies que també pots usar-lo per localitzar el teu equipatge en aeroports? Molts usuaris ja l’estan incorporant a les seves maletes per evitar els malsons de les aerolínies que perden els paquets.
La disponibilitat als lineals de Lidl sol ser limitada i, quan llançaran aquest tipus de productes tecnològics, la rotació és altíssima. Si en veus un a la teva botiga més propera, no t’ho pensis gaire perquè no solen durar ni 24 hores a la prestatgeria.
Aconseguir-ne un és una d’aquelles decisions intel·ligents que t’estalvien disgustos innecessaris a llarg termini. Ja tens pensat a quin objecte li posaràs primer?