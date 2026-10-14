Susan Sarandon, actriu (80 anys): «Cardio, boxa i pilotes amb pes; així gestiono l’estrès a Manhattan»

Aquesta setmana hem posat el focus en una figura que, a les seves flamants vuit dècades, continua trencant esquemes i desafiant el que la societat espera de l’envelliment. Parlem de Susan Sarandon, l’actriu que ens demostra que cuidar-se no és una lluita contra el temps, sinó una inversió intel·ligent en la nostra pròpia vitalitat. (I sí, nosaltres també estem al·lucinant amb la seva energia).
Deixem de banda els ritus impossibles i les promeses buides: Sarandon ens regala una lliçó de vida, que ha anat construint amb els anys, amb una fórmula sorprenentment senzilla, però d’una eficàcia definitiva. Com aconsegueix mantenir-se forta, activa i amb una mentalitat tan lúcida enmig de la trepidant Manhattan?
El seu secret, que ara us revelem, és una barreja mestra d’exercici físic constant, alimentació conscient, protecció solar rigorosa i una dosi innegociable de curiositat vital. Però el que la fa realment única és la seva visió de l’exercici com una eina per desconnectar i gestionar l’estrès, no com una mera obligació estètica.
Quan el moviment es converteix en un estil de vida (sense pressions)
La història de Susan Sarandon amb l’exercici és, per a moltes de nosaltres, un bàlsam d’esperança. Ella mateixa ha reconegut que de jove no era precisament una atleta d’elit, ni estava obsessionada amb la crema solar o la hidratació. La seva autèntica transformació va començar al voltant dels 40 anys, moment en què va decidir prendre’s el moviment més seriosament. Una prova irrefutable que mai és massa tard per començar a construir hàbits saludables i duradors.
El seu règim, lluny de ser extrem, s’ha adaptat a les seves necessitats i gustos. Va iniciar-se amb el cardio al gimnàs i, posteriorment, va incorporar la boxa, una disciplina de la qual se n’ha declarat fan incondicional. A més, alterna aquests entrenaments amb sessions de bicicleta, caminades a la cinta i la màxima activitat física possible en el seu dia a dia.
Però la seva rutina no es limita a la intensitat del cardio. Susan també ha treballat amb un entrenador personal, integrant exercicis amb fitball i pilotes amb pes per potenciar la resistència i la coordinació, i practica Pilates sempre que té ocasió. Utilitza aquests elements, diu ella, “en comptes de només utilitzar les màquines del gimnàs”, buscant un enfocament més funcional i variat que va més enllà de la simple força muscular. És una solució que equilibra el cos i la ment sense convertir l’entrenament en una religió inflexible.
La meva experiència demostra que sempre hi ha marge per començar, sense culpa. No cal haver estat una atleta tota la vida per sentir-se forta i amb energia als 80. És qüestió de prioritzar-se.
El seu secret ocult: caminar per manhattan contra l’estrès
Potser la revelació més viral de Susan Sarandon, i la que millor connecta amb les nostres pròpies batalles diàries, és la seva raó principal per fer exercici: “Faig exercici per desconnectar”. No és una qüestió de lluita contra l’edat o de perseguir un cos perfecte, sinó de benestar mental. Aquesta és la part del seu truc que realment ens ressona.
L’actriu ha confessat que, quan l’estrès amenaça de desbordar-la a la bulliciosa Nova York, la seva solució és senzilla i alhora poderosa: surt a caminar. I no es tracta d’un petit passeig qualsevol. Sarandon es llança a recórrer “fins a la punta sud de Manhattan pel passeig de la West Side Highway” quan la tensió és massa alta. El moviment es converteix així en una potent eina per cuidar el cap, tan o més important que cuidar el cos.
Aquest enfocament ens recorda que la salut no és només la xifra a la bàscula o la quantitat de sèries que fem. És també la capacitat de gestionar les emocions, de trobar vàlvules d’escapament. Sarandon entén el moviment com una medicina per a l’ànima, una estratègia imprescindible en el nostre dia a dia accelerat. (Penseu-hi, quantes vegades hem infravalorat el poder d’una bona caminada?).
La seva filosofia de cura: menys és més, amb un extra de curiositat
Si la seva rutina esportiva ja és un exemple de sensatesa, el seu enfocament en la cura de la pell és encara més minimalista i encertat. Susan Sarandon mai ha estat una seguidora de rituals cosmètics complicats ni de la plètora de productes que avui inunden el mercat. Els seus bàsics són clars i definitius: netejar la pell, hidratar-la adequadament i utilitzar protecció solar.
En una època en què sembla que una bona rutina de bellesa necessita set sèrums i una taula d’Excel, la simplicitat de Sarandon és un autèntic revulsiu. Ens recorda que la constància en uns pocs gestos essencials pot ser molt més efectiva que l’experimentació sense fi. La seva clau, segons ella mateixa, és la hidratació: “Quan més gran et fas, és important que la crema penetri però que no sigui massa greixosa”.
A més d’aquests pilars, la seva filosofia de benestar es complementa amb altres hàbits imprescindibles: beure molta aigua, no fumar i evitar una exposició excessiva al sol. Però, potser, el més rellevant del seu enfocament, i que sovint queda ocult, és la importància que dona a la curiositat. Segons l’actriu, riure molt i mantenir-se curiosa són ingredients tan valuosos com l’exercici o una bona alimentació per envellir bé.
A les seves vuit dècades, la manera com Susan Sarandon entén la cura personal té molt més a veure amb conservar la força, l’energia, l’autonomia i les ganes de seguir fent coses, que amb intentar “congelar-se” en una versió més jove de si mateixa. És un model de salut que trenca amb la pressió estètica i ens convida a viure plenament. I això, estimades lectores, és una lliçó que no podem deixar escapar. Ens atrevim a aplicar-la?