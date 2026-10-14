Susan Sarandon, actriz (80 años): «Cardio, boxeo y pelotas con peso; así gestiono el estrés en Manhattan»

Esta semana hemos puesto el foco en una figura que, a sus flamantes ocho décadas, sigue rompiendo esquemas y desafiando lo que la sociedad espera del envejecimiento. Hablamos de Susan Sarandon, la actriz que nos demuestra que cuidarse no es una lucha contra el tiempo, sino una inversión inteligente en nuestra propia vitalidad. (Y sí, nosotros también estamos alucinando con su energía).

Dejemos de lado los ritos imposibles y las promesas vacías: Sarandon nos regala una lección de vida, que ha ido construyendo con los años, con una fórmula sorprendentemente sencilla, pero de una eficacia definitiva. ¿Cómo logra mantenerse fuerte, activa y con una mentalidad tan lúcida en medio de la trepidante Manhattan?

Su secreto, que ahora os revelamos, es una mezcla maestra de ejercicio físico constante, alimentación consciente, protección solar rigurosa y una dosis innegociable de curiosidad vital. Pero lo que la hace realmente única es su visión del ejercicio como una herramienta para desconectar y gestionar el estrés, no como una mera obligación estética.

Cuando el movimiento se convierte en un estilo de vida (sin presiones)

La historia de Susan Sarandon con el ejercicio es, para muchas de nosotras, un bálsamo de esperanza. Ella misma ha reconocido que de joven no era precisamente una atleta de élite, ni estaba obsesionada con la crema solar o la hidratación. Su auténtica transformación comenzó alrededor de los 40 años, momento en el que decidió tomarse el movimiento más en serio. Una prueba irrefutable de que nunca es demasiado tarde para empezar a construir hábitos saludables y duraderos.

Su régimen, lejos de ser extremo, se ha adaptado a sus necesidades y gustos. Comenzó con el cardio en el gimnasio y, posteriormente, incorporó el boxeo, una disciplina de la que se ha declarado fan incondicional. Además, alterna estos entrenamientos con sesiones de bicicleta, caminatas en la cinta y la máxima actividad física posible en su día a día.

Pero su rutina no se limita a la intensidad del cardio. Susan también ha trabajado con un entrenador personal, integrando ejercicios con fitball y pelotas con peso para potenciar la resistencia y la coordinación, y practica Pilates siempre que tiene ocasión. Utiliza estos elementos, dice ella, «en lugar de solo utilizar las máquinas del gimnasio», buscando un enfoque más funcional y variado que va más allá de la simple fuerza muscular. Es una solución que equilibra el cuerpo y la mente sin convertir el entrenamiento en una religión inflexible.

Mi experiencia demuestra que siempre hay margen para empezar, sin culpa. No hace falta haber sido una atleta toda la vida para sentirse fuerte y con energía a los 80. Es cuestión de priorizarse.

Su secreto oculto: caminar por Manhattan contra el estrés

Quizás la revelación más viral de Susan Sarandon, y la que mejor conecta con nuestras propias batallas diarias, es su razón principal para hacer ejercicio: «Hago ejercicio para desconectar». No es una cuestión de lucha contra la edad o de perseguir un cuerpo perfecto, sino de bienestar mental. Esta es la parte de su truco que realmente nos resuena.

La actriz ha confesado que, cuando el estrés amenaza con desbordarla en la bulliciosa Nueva York, su solución es sencilla y a la vez poderosa: sale a caminar. Y no se trata de un pequeño paseo cualquiera. Sarandon se lanza a recorrer «hasta la punta sur de Manhattan por el paseo de la West Side Highway» cuando la tensión es demasiado alta. El movimiento se convierte así en una potente herramienta para cuidar la cabeza, tan o más importante que cuidar el cuerpo.

Este enfoque nos recuerda que la salud no es solo la cifra en la báscula o la cantidad de series que hacemos. Es también la capacidad de gestionar las emociones, de encontrar válvulas de escape. Sarandon entiende el movimiento como una medicina para el alma, una estrategia imprescindible en nuestro día a día acelerado. (Piénsalo, ¿cuántas veces hemos infravalorado el poder de una buena caminata?).

Su filosofía de cuidado: menos es más, con un extra de curiosidad

Si su rutina deportiva ya es un ejemplo de sensatez, su enfoque en el cuidado de la piel es aún más minimalista y acertado. Susan Sarandon nunca ha sido una seguidora de rituales cosméticos complicados ni de la plétora de productos que hoy inundan el mercado. Sus básicos son claros y definitivos: limpiar la piel, hidratarla adecuadamente y utilizar protección solar.

En una época en la que parece que una buena rutina de belleza necesita siete sérums y una tabla de Excel, la simplicidad de Sarandon es un auténtico revulsivo. Nos recuerda que la constancia en unos pocos gestos esenciales puede ser mucho más efectiva que la experimentación sin fin. Su clave, según ella misma, es la hidratación: «Cuanto más mayor te haces, es importante que la crema penetre pero que no sea demasiado grasa».

Además de estos pilares, su filosofía de bienestar se complementa con otros hábitos imprescindibles: beber mucha agua, no fumar y evitar una exposición excesiva al sol. Pero, quizás, lo más relevante de su enfoque, y que a menudo queda oculto, es la importancia que da a la curiosidad. Según la actriz, reír mucho y mantenerse curiosa son ingredientes tan valiosos como el ejercicio o una buena alimentación para envejecer bien.

A sus ocho décadas, la manera en que Susan Sarandon entiende el cuidado personal tiene mucho más que ver con conservar la fuerza, la energía, la autonomía y las ganas de seguir haciendo cosas, que con intentar «congelarse» en una versión más joven de sí misma. Es un modelo de salud que rompe con la presión estética y nos invita a vivir plenamente. Y eso, queridas lectoras, es una lección que no podemos dejar escapar. ¿Nos atrevemos a aplicarla?