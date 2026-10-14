Rafael Amargo ha vuelto a ser detenido tras un incidente en su casa que lo ha convertido en protagonista de los titulares. El bailaor, que estuvo en prisión provisional durante cinco meses, ha tenido que pasar la noche en el calabozo con su esposa y ahora se ha filtrado a la prensa el porqué. Explican que, durante la madrugada del 10 de octubre, un hombre habría entrado por la fuerza en su casa después de romper uno de los cristales. La pareja se habría enfrentado al intruso en una pelea que alertó a los vecinos, quienes llamaron a la Policía Nacional. ¿La sorpresa? Que cuando llegaron los agentes, terminaron arrestando al ladrón y también al matrimonio. La esposa, desesperada, les pedía que pusieran paz: «¡Corran, que lo va a matar con una navaja!», gritaba asustada.

Parece que la situación se habría complicado y acusaron a Rafael Amargo de un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones. ¿Qué dice una parte y la otra? El policía asegura que el coreógrafo lo habría mordido durante el forcejeo, mientras que él asegura que fue él quien recibió maltrato por parte de los agentes. Filtran a la prensa que estaba «muy nervioso» también durante la declaración ante la jueza, a quien se habría dirigido «de manera poco adecuada» si hacemos caso a la revista ¡Hola!.

¿Por qué ha acudido la policía a la casa de Rafael Amargo?

El programa de Y ahora Sonsoles ha podido hablar con Rafael Amargo, quien insiste en que se le ha vuelto a detener injustamente: «Yo no agredí a nadie. Eran cuatro personas contra mí y lo único que hice fue defenderme«. De hecho, ha presentado un documento de lesiones para demostrar que él y su esposa tienen «heridas» provocadas por «el ataque».

Rafael Amargo, detenido otra vez | Europa Press

Rafael Amargo ha lamentado que el intruso llegara a entrar en su casa cuando él ya había avisado hace rato: «El hombre llevaba horas rondando la casa y avisé a la policía, pero consideraron que no era pertinente actuar. No sé quién es ni qué quería«. Otro incidente que lo coloca en el centro de la diana y que empeora su situación judicial… otra vez.