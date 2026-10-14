Rafael Amargo ha tornat a ser detingut després d’un incident a casa seva que l’ha fet protagonitzar els titulars. El bailaor, que va estar a presó provisional durant cinc mesos, ha hagut de passar la nit al calabós amb la dona i ara s’ha filtrat a la premsa per què. Expliquen que, durant la matinada del 10 d’octubre, un home hauria entrat per la força a casa seva després de trencar un dels vidres. La parella s’hauria enfrontat a l’intrús en una baralla que hauria alertat els veïns, que van trucar la Policia Nacional. La sorpresa? Que quan van arribar els agents, va acabar detenint al lladre i també al matrimoni. La dona, desesperada, els demanava que posessin pau: “Correu, que me’l mata amb una navalla!”, cridava espantada.
Sembla que la situació s’hauria complicat i van acusar Rafael Amargo d’un delicte d’atemptat contra l’autoritat i un de lesions. Què diu una part i una altra? El policia assegura que el coreògraf l’hauria mossegat durant el forcejament, mentre que ell assegura que va ser ell qui va rebre maltractament per part dels agents. Filtren a la premsa que estava “molt nerviós” també durant la declaració davant la jutgessa, a qui s’hauria dirigit “de manera poc adequada” si fem cas a la revista ¡Hola!.
Per què ha acudit la policia a la casa de Rafael Amargo?
El programa d’Y ahora Sonsoles ha pogut parlar amb Rafael Amargo, qui insisteix que se l’ha tornat a detenir injustament: “Jo no vaig agredir a ningú. Eren quatre persones contra mi i l’única cosa que vaig fer va ser defensar-me“. De fet, ha presentat un document de lesions per demostrar que ell i la seva dona tenen “ferides” provocades per “l’atac”.
Rafael Amargo ha lamentat que l’intrús arribés a entrar a casa seva quan ell ja feia estona que avisava: “L’home feia hores que voltava per la casa i vaig avisar a la policia, però van considerar que no era pertinent actuar. No sé qui és ni què volia“. Un altre incident que el col·loca al centre de la diana i que el fa empitjorar la seva situació judicial… una altra vegada.