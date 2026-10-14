Álvaro Puche, entrenador: «Carregar la compra als 60 és el millor exercici per a la prensió, les espatlles i el core»

Cada setmana, el mateix ritual: carregar la compra. Sembla una tasca més, una obligació que ens roba temps i ens fa suar. Però, i si et diguéssim que aquest gest quotidià és, en realitat, el teu gimnàs personal més potent? Nosaltres (i el nostre cos) estem a punt de descobrir un secret vital per al nostre futur.
De fet, no és una idea nova, sinó una oportunitat que moltes estem desaprofitant. Un expert de renom ha posat sobre la taula una veritat que podria transformar la nostra salut sense trepitjar una màquina. Prepara’t, perquè la teva percepció de la llista de la compra està a punt de canviar radicalment.
La revelació d’Álvaro Puche: el gimnàs ocult en la teva rutina
L’entrenador Álvaro Puche ha identificat el que ell anomena l’«anella perduda» de l’exercici. No cal anar a classes de moda ni invertir en aparells cars. La clau, segons Puche, és tan senzilla com realitzar «transports de pes caminant amb consciència». Sí, estem parlant de portar objectes amb les nostres pròpies mans, amb una intenció i tècnica que normalment passem per alt.
Aquest moviment, que inclou des del clàssic «passeig del granger» fins a la tornada del supermercat amb una bossa a cada mà, és més que un simple esforç físic. Puche recomana ferventment incorporar-lo a la nostra vida almenys tres vegades per setmana. I és que, malgrat la seva simplicitat, l’impacte en la nostra qualitat de vida, tant en el present com en el futur, és absolutament imprescindible.
La meva conclusió és clara: si podem convertir la compra setmanal en una sessió d’entrenament, no tenim excusa per no estar més fortes i sanes.
Per què carregar pes és la teva inversió de salut més intel·ligent?
El que Álvaro Puche ens proposa és una forma d’exercici funcional. Això vol dir que no només enforteixes músculs de manera aïllada, sinó que entrenes el cos per a les tasques de la vida real. Quan agafem les bosses, estem treballant la força de prensió, un indicador crucial de longevitat i autonomia a mesura que envellim (ningú vol tenir problemes per obrir un pot, oi?).
A més, el fet de transportar pes amb una bossa a cada costat (o fins i tot una de sola si no tenim més remei) activa de manera extraordinària les nostres espatlles i el nostre core. Les espatlles s’estabilitzen i guanyen resistència, mentre que el core, el nostre centre de poder, es veu obligat a treballar per mantenir l’equilibri i protegir la nostra esquena. Aquesta activació conjunta és el que ens fa sentir més robustes i menys vulnerables a les lesions en el dia a dia.
La importància d’aquests beneficis és tan gran que altres experts també s’hi sumen. Sergio López López, per exemple, subratlla que per a dones de més de 50 anys, dos dies d’entrenament de força amb rem són una base excel·lent. I Nicola Jones, una altra entrenadora, destaca les planxes per a la mateixa franja d’edat, per enfortir l’abdomen, evitar l’acumulació de greix i millorar l’equilibri. Tot apunta a la mateixa direcció: la força funcional és la base d’una vida plena i autònoma.
Més enllà del supermercat: aprofita les 20.000 oportunitats
Puche no ho diu en va: «La vida ofereix 20.000 oportunitats al dia». Aquesta frase va més enllà de la bossa de la compra i ens convida a repensar qualsevol tasca que impliqui moure el nostre cos o objectes. Pot ser transportar una caixa, una garrafa d’aigua, o fins i tot el nostre fill petit. Cada un d’aquests gestos és una minisesió d’entrenament que, si es fa amb consciència, acumula beneficis.
El truc està en no veure aquestes tasques com una molèstia, sinó com una oportunitat d’entrenament personalitzat. No es tracta de fer-nos mal, sinó de ser conscients de la nostra postura, d’activar els músculs correctament i de no sobrecarregar-nos. L’objectiu és integrar el moviment i la força en la nostra rutina sense que sembli una obligació feixuga, sinó una part natural i beneficiosa del nostre dia.
Això és un autèntic canvi de paradigma per al nostre benestar. Ja no ens cal programar sessions extres si sabem aprofitar el que ja tenim. Estem davant la solució definitiva per a moltes de nosaltres que lluitem per trobar temps o motivació per anar al gimnàs. El nostre entorn quotidià es converteix en el nostre espai d’entrenament més eficient i accessible.
La diferència entre una vida amb vitalitat i una amb limitacions podria ser tan simple com aquest canvi de mentalitat. No deixis escapar aquesta informació imprenscindible. La nostra autonomia en el futur depèn de com ens cuidem avui amb aquests petits gestos. Vas a seguir veient les bosses de la compra amb els mateixos ulls?