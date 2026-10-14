Álvaro Puche, entrenador: «Cargar la compra a los 60 es el mejor ejercicio para la prensión, los hombros y el core»

Cada semana, el mismo ritual: cargar la compra. Parece una tarea más, una obligación que nos roba tiempo y nos hace sudar. Pero, ¿y si te dijéramos que este gesto cotidiano es, en realidad, tu gimnasio personal más potente? Nosotros (y nuestro cuerpo) estamos a punto de descubrir un secreto vital para nuestro futuro.

De hecho, no es una idea nueva, sino una oportunidad que muchas estamos desaprovechando. Un experto de renombre ha puesto sobre la mesa una verdad que podría transformar nuestra salud sin pisar una máquina. Prepárate, porque tu percepción de la lista de la compra está a punto de cambiar radicalmente.

La revelación de Álvaro Puche: el gimnasio oculto en tu rutina

El entrenador Álvaro Puche ha identificado lo que él llama el «eslabón perdido» del ejercicio. No hace falta ir a clases de moda ni invertir en aparatos caros. La clave, según Puche, es tan sencilla como realizar «transportes de peso caminando con conciencia». Sí, estamos hablando de llevar objetos con nuestras propias manos, con una intención y técnica que normalmente pasamos por alto.

Este movimiento, que incluye desde el clásico «paseo del granjero» hasta la vuelta del supermercado con una bolsa en cada mano, es más que un simple esfuerzo físico. Puche recomienda fervientemente incorporarlo a nuestra vida al menos tres veces por semana. Y es que, a pesar de su simplicidad, el impacto en nuestra calidad de vida, tanto en el presente como en el futuro, es absolutamente imprescindible.

Mi conclusión es clara: si podemos convertir la compra semanal en una sesión de entrenamiento, no tenemos excusa para no estar más fuertes y sanas.

¿Por qué cargar peso es tu inversión de salud más inteligente?

Lo que Álvaro Puche nos propone es una forma de ejercicio funcional. Esto significa que no solo fortaleces músculos de manera aislada, sino que entrenas el cuerpo para las tareas de la vida real. Cuando cogemos las bolsas, estamos trabajando la fuerza de prensión, un indicador crucial de longevidad y autonomía a medida que envejecemos (nadie quiere tener problemas para abrir un frasco, ¿verdad?).

Además, el hecho de transportar peso con una bolsa a cada lado (o incluso una sola si no tenemos más remedio) activa de manera extraordinaria nuestros hombros y nuestro core. Los hombros se estabilizan y ganan resistencia, mientras que el core, nuestro centro de poder, se ve obligado a trabajar para mantener el equilibrio y proteger nuestra espalda. Esta activación conjunta es lo que nos hace sentir más robustas y menos vulnerables a las lesiones en el día a día.

La importancia de estos beneficios es tan grande que otros expertos también se suman. Sergio López López, por ejemplo, subraya que para mujeres de más de 50 años, dos días de entrenamiento de fuerza con remo son una base excelente. Y Nicola Jones, otra entrenadora, destaca las planchas para la misma franja de edad, para fortalecer el abdomen, evitar la acumulación de grasa y mejorar el equilibrio. Todo apunta en la misma dirección: la fuerza funcional es la base de una vida plena y autónoma.

Más allá del supermercado: aprovecha las 20.000 oportunidades

Puche no lo dice en vano: «La vida ofrece 20.000 oportunidades al día». Esta frase va más allá de la bolsa de la compra y nos invita a repensar cualquier tarea que implique mover nuestro cuerpo u objetos. Puede ser transportar una caja, una garrafa de agua, o incluso nuestro hijo pequeño. Cada uno de estos gestos es una minisesión de entrenamiento que, si se hace con conciencia, acumula beneficios.

El truco está en no ver estas tareas como una molestia, sino como una oportunidad de entrenamiento personalizado. No se trata de hacernos daño, sino de ser conscientes de nuestra postura, de activar los músculos correctamente y de no sobrecargarnos. El objetivo es integrar el movimiento y la fuerza en nuestra rutina sin que parezca una obligación pesada, sino una parte natural y beneficiosa de nuestro día.

Esto es un auténtico cambio de paradigma para nuestro bienestar. Ya no necesitamos programar sesiones extras si sabemos aprovechar lo que ya tenemos. Estamos ante la solución definitiva para muchas de nosotras que luchamos por encontrar tiempo o motivación para ir al gimnasio. Nuestro entorno cotidiano se convierte en nuestro espacio de entrenamiento más eficiente y accesible.

La diferencia entre una vida con vitalidad y una con limitaciones podría ser tan simple como este cambio de mentalidad. No dejes escapar esta información imprescindible. Nuestra autonomía en el futuro depende de cómo nos cuidemos hoy con estos pequeños gestos. ¿Vas a seguir viendo las bolsas de la compra con los mismos ojos?