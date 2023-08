Exasperació dels passatgers de Vilanova: “Una hora per fer una parada”

El descarrilament d’un tren Talgo aquest dimarts a l’estació de Sitges ha provocat, de nou, el caos a Rodalies. Qui pateix les incidències i avaries constants sempre són els passatgers, que en aquest cas s’han mostrat exasperats per la poca eficàcia del transport alternatiu. “Porto una hora per fer una parada”, s’ha queixat en declaracions a l’ACN Cristina Millán, passatgera que volia anar des de Cubelles fins a l’Hospital de Bellvitge. Des de primera hora ha fet cua a l’estació de Vilanova i la Geltrú per poder agafar un autobús que la portes fins a Castelldefels, des d’on podria continuar el trajecte en tren.

Mentre no hi havia circulació de trens entre Vilanova i Castelldefels, Renfe ha contractat autobusos llançadora per connectar les dues localitats tant en direcció Barcelona com cap a Tarragona. Això ha causat una acumulació de passatgers a Vilanova i la Geltrú, des d’on sortien els autobusos en els dos sentits. Els passatgers s’han queixat de la poca previsió per fer front a la quantitat d’usuaris que requerien aquest servei en un dia feiner tot i ser estiu. “Ha estat insuficient”, s’ha queixat Millán.

Descarrilament d’un tren Talgo a Sitges / ACN

Falta d’informació i incidències diàries

Per la seva banda, Mariona Echevarria, que anava de Tarragona a Barcelona, ha lamentat la falta d’informació de Renfe més enllà dels punts afectats. “Només hi havia informació als panells, i si anaves de pressa no te n’adonaves”, ha denunciat abans d’afegir que tampoc no hi havia informació a l’interior dels vagons. “En arribar a Vilanova no sabíem si seguia o no”, ha explicat. Coincideix amb aquesta versió Dídac Teixidor, que anava des de Segur de Calafell a Barcelona. “La informació no corre gaire, això de Renfe és una incidència dia sí i dia també”, s’ha queixat. Això és el que més han repetit els passatgers afectats. Silvina Casas utilitza diàriament l’R2 Sud per anar a Barcelona a treballar i assegura que “cada dia és un problema”. “Hi ha endarreriments i és impossible arribar a l’hora”, ha lamentat.