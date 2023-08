Exasperación de los pasajeros de Vilanova: «Una hora para hacer una parada»

El descarrilamiento de un tren Talgo este martes a la estación de Sitges ha provocado, de nuevo, el caos en Cercanías. Quien sufre las incidencias y averías constantes siempre son los pasajeros, que en este caso se han mostrado exasperados por la poca eficacia del transporte alternativo. «Oporto una hora para hacer una parada», se ha quejado en declaraciones a la ACN Cristina Millán, pasajera que quería ir desde Cubelles hasta el Hospital de Bellvitge. Desde primera hora ha hecho cola a la estación de Vilanova i la Geltrú para poder coger un autobús que la llevas hasta Castelldefels, desde donde podría continuar el trayecto en tren.

Mientras no había circulación de trenes entre Vilanova y Castelldefels, Renfe ha contratado autobuses lanzadora para conectar las dos localidades tanto en dirección Barcelona como hacia Tarragona. Esto ha causado una acumulación de pasajeros en Vilanova i la Geltrú, desde donde salían los autobuses en los dos sentidos. Los pasajeros se han quejado de la poca previsión para hacer frente a la cantidad de usuarios que requerían este servicio en un día laborable a pesar de ser verano. «Ha estado insuficiente», se ha quejado Millán.

Descarrilamiento de un tren Talgo en Sitges / ACN

Falta de información e incidencias diarias

Por su parte, Mariona Echevarria, que iba de Tarragona en Barcelona, ha lamentado la falta de información de Renfe más allá de los puntos afectados. «Solo había información a los paneles, y si ibas de prisa no te dabas cuenta», ha denunciado antes de añadir que tampoco había información en el interior de los vagones. «Al llegar a Vilanova no sabíamos si seguía o no», ha explicado. Coincide con esta versión Dídac Teixidor, que iba desde Seguro de Calafell en Barcelona. «La información no corre mucho, esto de Renfe es una incidencia día sí y día también», se ha quejado. Esto es el que más han repetido los pasajeros afectados. Silvina Casas utiliza diariamente la R2 Sur para ir a Barcelona a trabajar y asegura que «cada día es un problema». «Hay atrasos y es imposible llegar a la hora», ha lamentado.