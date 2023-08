La princesa espanyola Elionor, que ha d’heretar el tron de l’Estat espanyol, començarà aquest dijous la seva formació a l’Acadèmia General Militar de Saragossa, que durarà tres anys. Les dues primeres setmanes seran d'”acollida, orientació i adaptació a la vida militar” i posteriorment rebrà classes de formació militar bàsica. Això suposa aprendre coneixements bàsics sobre legislació i normativa militar, instrucció militar i formació física, un fet que entusiasma la premsa espanyola, que està molt emocionada amb la nova etapa acadèmica d’Elionor.

“Doña Elionor compartirà habitació amb altres estudiants, una petita estança només amb llits, dos armaris i dos escriptoris”, expliquen a La Razón, on lloen la futura cap de les forces armades espanyoles i el “sacrifici” que farà per l’Estat espanyol. “Matinar molt, classes i uniforme: la nova vida d’Elionor”, expliquen en una notícia on descriuen el procés que seguirà la princesa fins a completar la seva formació. Elionor s’inclourà a una promoció formada per 612 alumnes, entre els quals hi ha 140 dones. Amb algunes d’elles haurà de conviure i allotjar-se en les mateixes cambres, un fet que enorgulleix la premsa espanyola.

Elionor comença la formació militar – Europa Press

La ‘cadet Borbó’ fa embogir la premsa espanyola

El Español, per la seva banda, parla de la “cadet Borbó” amb l’orgull propi d’un pare que veu com els seus fills avancen en les seves vides. “Acaba el compte enrere perquè la princesa d’Astúries renunciï, durant una llarga temporada, a molts dels privilegis que li ha atorgat el destí per ser l’hereva al tron d’Espanya”, diuen en un article on insistentment introdueixen el concepte ‘cadet Borbó’. “Vestida d’uniforme ningú tindrà deferències amb ella per ser qui és, serà simplement una alumna sense distincions ni privilegis”, destaquen en aquest article.

Elionor jurarà la Constitució davant les Corts espanyoles quan compleixi 18 anys, el 31 d’octubre. Ho farà després de jurar la bandera el pròxim 7 d’octubre. Quan acabi el primer curs serà nomenada Dama Alferes Cadet i marxarà a Pontevedra a continuar la seva formació militar aquest cop amb les forces de l’aire. Aquest és un altre dels motius d’orgull de la premsa espanyola, que destaca que Elionor està treballant de valent per poder ser una bona cap d’Estat quan hagi de rellevar el seu pare, Felip VI.