Joan Carles de Borbó demana una reunió amb Elionor i la família se la nega

Joan Carles de Borbó i Elionor no tenen molta relació, per no dir gens. Avi i neta no es fan massa cas per culpa dels problemes que tenen l’emèrit i Felip VI, que no li perdona tot el que ha fet. La noia és l’hereva de la corona espanyola i, com a tal, sembla que l’avi la voldria orientar i, per aquest motiu, hauria demanat poder reunir-se amb ella abans que comenci la formació militar aquest setembre.

Aquest desig no li ha estat concedit, tal com assegura Esdiario, ja que Felip s’hauria negat a què tingués lloc aquesta retrobada: “L’entorn de Joan Carles diu que vol donar-li els mateixos consells a Elionor que va donar al fill fa ara 30 anys perquè els apliqui durant la seva estada a l’exércit. Felip i Letícia s’han negat a aquesta petició“.

Joan Carles té marcat al calendari el cap de setmana del 30 de setembre, quan comença l’octava regata a Sanxenxo. Té previst tornar-hi per visitar els amics i tornar a sortir a alta mar, una visita a Espanya que creia que era ideal per poder reunir-se amb la neta i “exercir d’avi”. Li hauria fet saber a Felip que aquesta era la seva intenció, sense esperar-se que ell li digués que no li sembla bona idea que doni consells sobre res a la seva neta.

Felip de Borbó no vol que el seu pare doni cap consell a Elionor

Felip s’oposa a que, en aquests moments tan crítics, Joan Carles i Elionor es reuneixin: “A Felip i Letícia no els sembla oportú la trobada tenint en compte les causes judicials que té obertes a Londres i perquè creuen que el contacte podria perjudicar la imatge de l’hereva, que jurarà bandera el pròxim 7 d’octubre”.

Elionor ha anat a veure Barbie amb els pares | Europa Press

Aquest mes d’octubre serà intens per a la filla gran del monarca espanyol, ja que tindrà aquest acte militar i el dia 31 se la veurà a les Corts espanyoles quan acati la Constitució el dia que farà 18 anys. Sembla que l’avi no ha estat convidat a aquest moment tan especial per a ella, un altre gest que demostra que la relació està més que trencada.