Rauw Alejandro dona detalls de la ruptura amb Rosalía en una cançó bomba

Rauw Alejandro ha fet un Shakira i ha parlat de la ruptura amb Rosalía en una cançó nova. No han passat ni tan sols dos mesos des de la separació, però el cantant s’ha volgut sincerar en un tema molt i molt sorprenent. Molts l’han assenyalat com el culpable d’aquesta història d’amor inacabada, ja que asseguraven que havia estat infidel a la catalana. Ell va ser el primer en negar-ho i ara ho torna a fer en la lletra d’aquesta cançó, en la qual explica com se sent i com han arribat fins aquí. El més fort és que confirma clarament que la decisió de deixar-ho va ser tota de Rosalía i que ell deixa la porta oberta a una possible reconciliació.

Comencem pel nom. Rauw ha anomenat aquest tema Hayami Hana, una expressió que en japonès vol dir “flor maca i estranya”. Tots dos estan enamorats d’aquest país, que han visitat unes quantes vegades, així que no és casual que hagi optat per fer-hi referència. I pel que fa a la lletra, què diu exactament?

Rauw Alejandro nega haver estat infidel i demana a Rosalía que torni amb ell a Hayami Hana

Aquesta és una cançó de penediment, d’amor i, sobretot, una oda cap a Rosalía i la relació que tenien. Rauw Alejandro diu que està travessant un moment complicat perquè la troba a faltar: “Per si de cas ja no tornem a parlar i els meus ulls preferits no em tornen a mirar, aquesta la faig per quan et vulguis recordar del boig teu que t’estimava de veritat. I no em faré el fort, aquí tothom sap que et ploraré i que et trobaré a faltar. Sí, aquí no hi ha res a ocultar. Però hi ha un parell de coses que del pit em vull treure”, avança.

I és que al cantant de Puerto Rico li haurien fet mal les acusacions d’infidelitats i dedica un missatge a tots aquells que el critiquen: “Tots saben, tots saben… Tots saben un carajo“, repeteix a la tornada de la cançó. Ell continua insistint en què la decisió de trencar no la va prendre ell: “He discutit i em costa expressar-me, les meves carències tu ja les saps. També les teves coses he hagut d’aguantar, però mai per la meva ment va passar l’opció de trencar. I quina pena que les parelles ja no duren, duren poquet i queden pocs vellets junts. Que ens diguin els seus trucs, de quina manera puc veure l’alba tota la vida amb tu“.

I, a partir d’aquí, comença a enumerar les possibles causes de la seva ruptura amb Rosalía: “Jo no tinc resposta per a això, però vaig estimar per igual les teves qualitats i defectes. Tot es fa més difícil amb el temps, però no totes les persones estan preparades per a això. I no et culpo, la vida que portem no és per a tothom. La premsa, les xarxes, pressions de grup. Estant lluny és més difícil, més fàcil junts. Treballem sense parar, però fins a quin punt? Estar en el nostre camp val més que tots els diners i la fama, llevar-me i veure’t al meu costat fa que no tingui ganes de sortit del llit”, reconeix en una cançó molt nostàlgica en què reconeix que la distància i la pressió mediàtica els va afectar.

Rauw Alejandro dedica una cançó d’amor a Rosalía | Europa Press

El cantant deixa caure per què hauria tallat amb Rosalía

La cançó dura cinc minuts, en els quals deixa anar un missatge romàntic cap a l’ex rere un altre: “Totes les cançons són per a tu des d’Afrodisíaco. Tothom ho sap, això no ve al cas. És que no deixo de trobar-te a faltar mentre dormies als meus braços i no sé com parar de pensar en aquella última abraçada. Si hagués sabut que seria l’últim, no t’hauria deixat anar i potser ara estaries al meu costat veient pel·lícules al llit acotxats. Però aquest estiu em va tocar estar com el sol, sol”.

I Rauw Alejandro torna a defensar-se i a demanar perdó a Rosalía: “Jo seré moltes coses, però mai infidel. Ella sempre va tenir la clau del meu cel, això va ser una cosa més que no està en el meu poder. La meva nena de vidre, el meu vaixell de paper. Vas desarmar-te i vaig intentar arreglar-te, però vas marxar lluny i jo em vaig quedar. Ara no estic, però vull que sàpigues que tu ets més forta del que creus i que espero que algun dia puguem riure del passat. Aquí no hi ha rancors, això no és un reclam si els millors dies tu me’ls has regalat i, per això, duc el teu nom a la panxa tatuat”.

I, finalment, la petició que torni amb ell: “Tot de tu i ho tornaria a fer. Acabaré la nostra caseta per si et dona per tornar. Avui et deixo d’escriure, però no d’estimar. Com oblidar els teus petons després del nap aquell”.