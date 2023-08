Rauw Alejandro da detalles de la ruptura con Rosalía en una canción bomba

Rauw Alejandro ha hecho un Shakira y ha hablado de la ruptura con Rosalía en una canción nueva. No han pasado ni siquiera dos meses desde la separación, pero el cantante se ha querido sincerar en un tema muy y muy sorprendente. Muchos lo han señalado como el culpable de esta historia de amor inacabada, puesto que aseguraban que había sido infiel a la catalana. Él fue el primero al negarlo y ahora lo vuelve a hacer en la letra de esta canción, en la que explica cómo se siente y cómo han llegado hasta aquí. Lo más fuerte es que confirma claramente que la decisión de dejarlo fue toda de Rosalía y que él deja la puerta abierta a una posible reconciliación.

Empezamos por el nombre. Rauw ha llamado a este tema Hayami Hana , una expresión que en japonés quiere decir «flor bonita y extraña». Los dos están enamorados de este país, que han visitado unas cuantas veces, así que no es casual que haya optado para hacer referencia. ¿Y en cuanto a la letra, qué dice exactamente?

Rauw Alejandro niega haber sido infiel y pide a Rosalía que vuelva con él en Hayami Hana

Esta es una canción de arrepentimiento, de amor y, sobre todo, una oda hacia Rosalía y la relación que tenían. Rauw Alejandro dice que está atravesando un momento complicado porque la echa de menos: «Por si acaso ya no volvemos a hablar y mis ojos preferidos no me vuelven a mirar, esta la hago por cuando te quieras recordar del loco tuyo que te quería de verdad. Y no me haré el fuerte, aquí todo el mundo sabe que te lloraré y que te echaré de menos. Sí, aquí no hay nada a ocultar. Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar», avanza.

Y es que al cantante de Puerto Rico le habrían hecho daño las acusaciones de infidelidades y dedica un mensaje a todos aquellos que lo critican: «Todos saben, todos saben… Todos saben un carajo «, repite en el estribillo de la canción. Él continúa insistiendo en que la decisión de romper no la tomó él: «He discutido y me cuesta expresarme, mis carencias tú ya las sabes. También tus cosas he tenido que aguantar, pero nunca por mi mente pasó la opción de romper. Y qué pena que las parejas ya no duran, duran poquito y quedan pocos viejecitos juntos. Que nos digan sus trucos, de qué manera puedo ver el amanecer toda la vida contigo«.

Y, a partir de aquí, empieza a enumerar las posibles causas de su ruptura con Rosalía: «Yo no tengo respuesta para ello, pero quise por igual tus calidades y defectos. Todo se hace más difícil con el tiempo, pero no todas las personas están preparadas para ello. Y no te culpo, la vida que llevamos no es para todo el mundo. La prensa, las redes, presiones de grupo. Estando lejos es más difícil, más fácil juntos. Trabajamos sin cesar, pero ¿hasta qué punto? Estar en nuestro campo vale más que todo el dinero y la fama, levantarme y verte a mi lado hace que no tenga ganas de salir de la cama», reconoce en una canción muy nostálgica en la que reconoce que la distancia y la presión mediática los afectó.

Rauw Alejandro dedica una canción de amor a Rosalía | Europa Press

El cantante deja caer por qué habría cortado con Rosalía

La canción dura cinco minutos, en los que suelta un mensaje romántico hacia su ex tras otro: «Todas las canciones son para ti desde Afrodisíaco . Todo el mundo lo sabe, esto no viene a cuento. Es que no dejo de echarte de menos mientras dormías en mis brazos y no sé cómo parar de pensar en aquel último abrazo. Si hubiera sabido que sería el último, no te habría soltado y quizás ahora estarías a mi lado viendo películas a la cama arropados. Pero este verano me tocó estar como el sol, sol».

Y Rauw Alejandro vuelve a defenderse y a pedir perdón a Rosalía: «Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cielo, esto fue una cosa más que no está en mi poder. Mi niña de cristal, mi barco de papel. Te desarmaste e intenté arreglarte, pero fuiste lejos y yo me quedé. Ahora no estoy, pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que crees y que espero que algún día podamos reírnos del pasado. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo si los mejores días tú me los has regalado y, por eso, llevo tu nombre en la panza tatuado».