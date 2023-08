Rauw Alejandro es manté ocult des que es confirmés la seva sorprenent ruptura amb Rosalía. Va ser ell qui va revelar quan havien decidit trencar el compromís, una separació que diuen que hauria arribat per culpa de les seves infidelitats. Ell ho ha negat, però les informacions que estan sortint a la llum insisteixen en què aquest seria el motiu. De fet, avui s’està parlant molt d’ell perquè s’ha publicat que podria haver enganyat la cantant catalana amb una altra famosa.

El 2021, l’artista hauria llogat una de les millors villes del Carib per passar uns dies amb Esther Expósito. L’actriu espanyola, considerada una de les més guapes del panorama actual, és coneguda principalment pel seu paper a Élite. La noia hauria acudit a Punta Cana amb Rauw Alejandro quan aquest encara sortia amb Rosalía, el que fa pensar que allà podria haver-se produït una infidelitat.

El recinte que haurien escollit s’anomena Villa Tartaruga i té un preu que molt poca gent pot permetre’s, tenint en compte que es lloga per 12.000 € la nit. Aquest és un d’aquests allotjaments exclusius que et garantirien que cap paparazzi podran accedir a les seves instal·lacions, una privacitat que li hauria agradat al cantant. De fet, la revista Semana diu que no va voler registrar-se amb el seu nom a l’hotel per evitar que el relacionessin amb aquella estada. Finalment i per motius de seguretat, l’haurien obligat a fer-ho. En les 72 hores que haurien estat a la vil·la, Rauw i Esther haurien estat acompanyats d’una amiga de l’actriu i de l’assistent del de Puerto Rico.

Esther Expósito, vista amb Rauw Alejandro | Europa Press

Així és l’increïble vil·la de Rauw Alejandro i Esther Expósito a Punta Cana

L’hotel és summament increïble. La casa, de 3.000 metres quadrats, consta de vuit habitacions amb vistes del mar, piscina, gimnàs, cinema i una gran zona chill out. Un dels aspectes més curiosos -i exclusius- que ofereix aquesta propietat és la possibilitat de comptar amb un xef privat. Aquest home s’hauria afartat de cuinar pollastre fregit, pel que diuen, ja que Rauw Alejandro li hauria demanat un munt de vegades durant aquella estada.

Luxe en estat pur en uns dies secrets que podrien haver gestat una infidelitat… o no.