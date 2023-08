Rovira diu a Sánchez que el compromís amb el català ja estava acordat

El gest del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, envers els independentistes no ha convençut a, com a mínim, un dels partits sobiranistes. La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha replicat a Sánchez que el compromís d’impulsar el català a Europa ja s’havia acordat anteriorment i no s’ha complert. Aquest dimecres, com a oferta per guanyar-se els vots de Junts per Catalunya, a 24 hores de la votació de la Mesa del Congrés, Sánchez ha dit que desplegarà l’ús del català a les institucions europees aprofitant la presidència espanyola de la UE.

“Quin gest és aquest?”, s’ha preguntat Rovira en una piulada a Twitter on ha recordat que aquesta mesura ja estava assumida i “segellada” en els acords de la taula de diàleg del 7 de juliol del 2022. “Al Parlament Europeu hi hem treballat molt. Compliu i acabeu la feina. Així, no“, ha advertit la secretària general del partit republicà. De fet, en els documents d’acord entre els executius de la taula de diàleg que Rovira ha enllaçat amb la seva piulada hi figura que el govern espanyol sol·licitarà a la presidència del Parlament Europeu la consideració del català com a llengua d’ús al ple. L’únic canvi que hi ha hagut és que ara és l’Estat qui ostenta la presidència europea.

La secretaria general d’ERC, Marta Rovira, demana a Sánchez que compleixi els acords pel català assolits a la taula de diàleg / Europa Press

El govern espanyol ha incomplert els acords relatius al català

A més, en aquests acords el govern espanyol es va comprometre a presentar una sol·licitud davant la Mesa de l’Eurocambra, juntament amb una proposta que n’asseguri la viabilitat tècnica i financera, cosa que fins ara no ha succeït. El text recull que el govern espanyol es conjurava per aconseguir una majoria suficient que avalés la petició de l’oficialitat del català.