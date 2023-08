Rovira dice a Sánchez que el compromiso con el catalán ya estaba acordado

El gesto del presidente español en funciones, Pedro Sánchez, hacia los independentistas no ha convencido a, como mínimo, uno de los partidos soberanistas. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha replicado a Sánchez que el compromiso de impulsar el catalán a Europa ya se había acordado anteriormente y no se ha cumplido. Este miércoles, como oferta para ganarse los votos de Junts per Catalunya, a 24 horas de la votación de la Mesa del Congreso, Sánchez ha dicho que desplegará el uso del catalán a las instituciones europeas aprovechando la presidencia española de la UE.

«Qué gesto es este?», se ha preguntado Rovira en una piada en Twitter dónde ha recordado que esta medida ya estaba asumida y «sellada» en los acuerdos de la tabla de diálogo del 7 de julio del 2022. «En el Parlamento Europeo hemos trabajado mucho. Cumplís y acabáis el trabajo. Así, no«, ha advertido la secretaria general del partido republicano. De hecho, en los documentos de acuerdo entre los ejecutivos de la tabla de diálogo que Rovira ha enlazado con su piada figura que el gobierno español solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso al pleno. El único cambio que ha habido es que ahora es el Estado quien ostenta la presidencia europea.

La secretaría general de ERC, Marta Rovira, pide a Sánchez que cumpla los acuerdos por el catalán logrados a la tabla de diálogo / Europa Press

El gobierno español ha incumplido los acuerdos relativos al catalán

Además, en estos acuerdos el gobierno español se comprometió a presentar una solicitud ante la Mesa de la Eurocámara, junto con una propuesta que asegure la viabilidad técnica y financiera, cosa que hasta ahora no ha sucedido. El texto recoge que el gobierno español se conjuraba para conseguir una mayoría suficiente que avalara la petición de la oficialidad del catalán.