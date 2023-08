Restableixen el servei de trens entre Vilanova i Garraf per les dues vies

El descarrilament d’un tren Talgo sense viatgers a Sitges ha provocat un matí de caos en les línies R2 Sud, R12, R15, R16 i R17 malgrat que els treballs dels tècnics d’Adif han permès reprendre parcialment la circulació de trens per una de les dues vies, però encara quedava pendent habilitar l’altra via. Els treballs han permès restablir aquesta tarda la circulació entre Vilanova i Garraf i els trens ja poden circular per les dues vies amb limitacions de velocitat.

Ara, els trens ja circulen per les dues vies, però encara es registren incidències a causa de les limitacions de velocitat. Segons Adif, els trens de la línia R2 Sud, mitja i llarga distància registren retards mitjans de 15 minuts. Renfe, per la seva banda, ha explicat que els trens de Rodalies de Catalunya “aniran recuperant les freqüències i horaris habituals de manera progressiva”. “La circulació s’efectua amb limitacions de velocitat, per la qual cosa comporta increments de temps de viatge”, ha afegit.

A conseqüència del descarrilament i la suspensió total o parcial del servei en el tram afectat s’han vist acumulacions de passatgers i indignació amb el transport alternatiu ofertat, com ara autobusos llançadora, ja que molts dels passatgers han coincidit en la poca previsió per absorbir amb fluïdesa els usuaris. La incidència ha afectat les línies R2 Sud, R12, R15, R16 i R17 i els trens de llarga distància, per la qual cosa les alternatives que s’han plantejat són diverses.

Cues per pujar a l’autobús que ha de cobrir el trajecte Vilanova-Castelldefels pel descarrilament d’un tren / ACN

Indignació entre els viatgers

Els passatgers afectats per l’aturada de circulació provocada per l’accident s’han mostrat indignats aquest matí de dimecres en declaracions a l’ACN. “Porto una hora per fer una parada”, s’ha queixat del transport alternatiu una de les viatgeres, Cristina Millán, que volia anar de Cubelles a l’Hospital de Bellvitge. Millán ha fet cua a l’estació de Vilanova i la Geltrú per poder agafar un autobús fins a Castelldefels, on haurà de tornar a agafar un tren. Altres usuaris de Renfe s’han queixat de la falta d’informació i de la mala organització per enfrontar aquesta situació en un dia feiner.

Incidents en 8 de cada 10 dies

Aquest caos de retards i problemes ha aparegut mentre la consellera de Territori, Ester Capella, reclamava de nou el traspàs del control del servei de Rodalies. Capella ha posat especial èmfasi en el fet que hi ha incidents al servei de trens de Catalunya en vuit de cada deu dies, és a dir, un elevadíssim nombre d’incidències que dificulten el bon funcionament del servei de transport.