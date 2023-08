Cuca Gamarra competirà amb Armengol per presidir el Congrés

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquesta tarda que la candidata del seu partit per a la presidència del Congrés serà la secretària general de la formació i fins ara portaveu parlamentària, Cuca Gamarra, que haurà de competir pel lloc amb l’aspirant socialista, l’expresidenta de les Balears Francina Armengol.

Així ho ha revelat Feijóo durant la seva primera intervenció davant els diputats i senadors del PP elegits el 23 de juliol passat, a qui ha reunit al Congrés la vigília de la constitució de la nova Cambra, que aquest dijous votarà els membres de la seva Mesa per a la XV Legislatura. El líder popular ha avançat que el PP intentarà situar Gamarra com a tercera autoritat de l’Estat.

El líder dels populars ha subratllat que, des del seu punt de vista, “no es poden improvisar currículums per ser tercera autoritat de l’Estat” i ha destacat que ha elegit Gamarra per la seva “formació”, “experiència” i coneixement del funcionament de la institució. També ha esmentat la seva “solvència contrastada a les urnes”. “M’agraden sobretot les persones que guanyen les eleccions”, ha reblat.

La candidatura de Gamarra és només per a la presidència, és a dir, no competirà per cap altre dels llocs a la Mesa, on el PP aspira a obtenir dues vicepresidències i dues secretàries. Per a les vicepresidències, Feijóo ha proposat la gallega Marta González i el veterà diputat per Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro.

El president del govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i el candidat del PP a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, se saluden abans del cara a cara. / Eduardo Parra / Europa Press

Rollan presidirà el Senat

El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Pedro Rollán, ha estat l’elegit pel líder del PP per convertir-se des d’aquest dijous en el nou president del Senat fent valer la majoria absoluta dels populars a la Cambra Alta. Alberto Núñez Feijóo ha destacat que Rollán és una “persona amb experiència a nivell local i autonòmic”, recordant que va ser alcalde de Torrejón i ha passat per tots els nivells del Govern autonòmic de la Comunitat de Madrid, des de conseller fins a president regional.

Feijóo alerta d'”un bloqueig real”

D’altra banda, el líder del PP s’ha mostrat aquest dimecres convençut davant els diputats del seu grup parlamentari al Congrés i al Senat, que el Rei Felip VI li encarregarà la tasca de formar govern en haver guanyat les eleccions, cosa que “ha fet sempre”, alhora que ha acusat Pedro Sánchez d’estar entestat a “bloquejar” la seva candidatura perquè està “sota pressió”. “No tinc cap dubte que el Rei actuarà com ha fet sempre, d’acord amb la llei, exercint les seves competències constitucionals i al servei d’Espanya i els espanyols”.

Durant la seva intervenció, el president popular ha insistit que el PP va guanyar les eleccions generals del 23 de juliol i és el partit majoritari a les Corts. “Hem guanyat 87 parlamentaris i el PSOE en té 21 menys, estan clars els resultats de les eleccions”, ha subratllat. Per això, ha alertat de la possibilitat d'”un bloqueig real” i del “risc” d’un govern “més feble i més dividit que a la darrera legislatura”. En contraposició, ha ofert una “política útil, serena i seriosa”.