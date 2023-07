La Plataforma per la Llengua insta Sánchez a demanar l’oficialitat del català

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha enviat una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que actualment és també president rotatori del Consell de la Unió Europea, on li exigeix que demani l’oficialitat del català a la Unió Europea. L’ONG del català vol aprofitar aquest moment en què Espanya ostenta la presidència rotatòria de la UE perquè l’Estat demani l’oficialitat del català a Europa mitjançant la reforma del Reglament n.1/1958. El català seria la 25a llengua oficial del bloc comunitari.

Escuder ha recordat a Sánchez que tindrà fins a cinc reunions com a president de la UE d’ara fins als comicis del 23-J. Això suposa, per a la Plataforma per la Llengua, “cinc oportunitats” per modificar el reglament i afegir el català. “L’estatus d’oficialitat a la Unió Europea d’un idioma té conseqüències legals, i el fet que el català no sigui oficial en dificulta la protecció i l’ús al nostre propi territori”, explica el president de l’ONG del català en la carta.

A banda, Escuder també s’ha queixat de la seva actitud envers el català i ha comparat Sánchez amb els primers ministres de Malta o Irlanda, que defensen les llengües dels seus estats. “Llengües amb un nombre molt inferior de parlants que la catalana -per exemple, el maltès o l’irlandès- compten amb aquest reconeixement”, ha assenyalat. Per últim, li ha recordat que aquests dos països han aconseguit que les dues llengües oficials als seus estats (el maltès i l’anglès, o l’irlandès i l’anglès, respectivament) siguin també oficials a la Unió Europea. “Per què vostè no defensa, amb el mateix afany que Irlanda o Malta, que les llengües que conformen el patrimoni lingüístic de l’Estat comptin també amb la mateixa protecció que les altres 24 llengües oficials de la UE?”, ha preguntat en la missiva.

Òscar Escuder a la seu de l’entitat / Jordi Borras

La carta completa

Excel·lentíssim senyor,

Us escric en nom de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, la principal ONG compromesa amb la promoció de la llengua catalana i la defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants.

Us envio aquesta carta a propòsit de la notícia que la nostra entitat va donar a conèixer el passat 1 de juliol amb relació a la confirmació per escrit per part del Consell de la Unió Europea que el govern espanyol mai ha sol·licitat formalment la inclusió del català en la llista de llengües oficials de la Unió Europea que s’estableix en el Reglament n.1 de 1958 d’aquesta institució.

Com sabeu, l’estatus d’oficialitat a la Unió Europea d’un idioma té conseqüències legals, i el fet que el català no sigui oficial en dificulta la protecció i l’ús en el nostre propi territori. Llengües amb un nombre molt inferior de parlants que la catalana –per exemple, el maltès o l’irlandès– compten amb aquest reconeixement. De fet, aquests dos exemples són molt interessants perquè, malgrat ser estats més petits que l’espanyol, els seus governs han defensat i aconseguit que les seves dues llengües oficials en els seus territoris -l’anglès i el maltès o l’irlandès– siguin ambdues també oficials a la Unió Europea. Per què vós no defenseu amb el mateix afany que Irlanda o Malta que les llengües que conformen el patrimoni lingüístic de l’Estat comptin també amb la mateixa protecció que les altres 24 llengües oficials de la UE?

La petició que fem no us és gens nova. És una petició a la qual el PSC ha mostrat el seu suport en diferents ocasions i que ha estat fins i tot part del seu programa electoral. El discurs del vostre govern i del vostre grup parlamentari a Europa al llarg dels últims cinc anys ha estat el d’explicar que teniu una agenda per al retrobament amb Catalunya, i que defenseu la diversitat lingüística i cultural de l’Estat i, per tant, la d’Europa. La petició que la nostra entitat us fa ara concorda perfectament amb allò que el vostre govern explica des de fa quatre anys. No reconèixer ara el català com a llengua oficial de la Unió Europea deixa en dubte el projecte que heu estat explicant que teníeu per a Catalunya durant els últims anys.

La nostra petició respon a una oportunitat que passa per davant una vegada cada tretze anys aproximadament i que vós teniu ara com a president del Consell de la Unió Europea i com a president del Govern d’Espanya: la d’afegir el català a la llista de llengües oficials de la Unió Europea que s’estableix en el Reglament n.1/1958 de la institució que ara vós presidiu.

D’avui fins al dia de les eleccions tindran lloc cinc reunions en el marc de la presidència espanyola de la Unió Europea que constitueixen cinc oportunitats per plantejar la reforma d’aquest reglament: us demanem que les aprofiteu.

Finalment, us recordem que la promesa de permetre l’ús del català de manera passiva en el Parlament Europeu segueix bloquejada –havent vençut tots els terminis–, i no té cap relació amb l’estatus de llengua oficial de la UE, perquè ni ofereix la protecció legal que la nostra llengua necessita ni mitiga la majoria de les conseqüències negatives que suposa no gaudir de l’estatus d’oficialitat.