Els Mossos d’Esquadra van detenir el dijous passat un home de 26 anys i amb diversos antecedents policials, com a presumpte autor d’un robatori violent, resistència i atemptat contra els agents de l’autoritat. No seria la primera vegada que el jove hauria delinquit. De fet, també se’l relaciona amb dos robatoris violents a Sant Boi de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. La història d’aquest últim robatori -pel qual va poder ser finalment detingut- té un punt diferent L’atacant, en veure’s acorralat per la policia va intentar fugir endinsant-se al riu Llobregat, el que va complicar molt més la seva detenció. Tot i això, el lladre no es va escapar.

Detenim un home que acabava de cometre un robatori violent a Pallejà. El detingut, amb una actitud hostil i un ganivet de grans dimensions a la mà, va intentar fugir per la llera del riu Llobregat https://t.co/9dNRShu7De pic.twitter.com/oC06Nm7NFM — Mossos (@mossos) August 20, 2023

Els fets van succeir el mateix dia, cap a les 12 del migdia, quan agents van rebre un avís de la Policia Local de Pallejà en el qual alertaven que un home acabava de cometre un robatori violent a la via pública al seu municipi i que l’estaven intentant localitzar. El lladre duia un ganivet de grans dimensions i un esprai de defensa. Immediatament, les dotacions policials es van adreçar al lloc i van fer recerca del presumpte autor fins que el van localitzar, mentre caminava per la zona del polígon industrial en direcció a una zona boscosa, al costat del riu Llobregat. L’helicòpter dels Mossos d’Esquadra va donar suport a les dotacions policials terrestres en la recerca.

Ganivet en mà i pel mig del riu

L’autor del robatori va intentar fugir per l’interior del riu Llobregat i en tot moment duia el ganivet a la mà. Els agents van intentar que es lliurés, ja que podia no només ser perillós per la policia, sinó pel mateix lladre, però l’home va fer cas omís a les seves indicacions amb una resposta hostil. Finalment, els mossos van aconseguir detenir-lo, a més de recuperar el ganivet.