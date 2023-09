El Parlament Europeu debatrà dilluns incorporar el català als plenaris

La Mesa del Parlament Europeu debatrà dilluns la possibilitat d’incorporar el català, l’eusquera i el gallec com a llengües de treball en els plenaris de l’Eurocambra. Així ho ha comunicat Esquerra Republicana aquest dissabte al matí. Es tracta d’un dels acords als quals van arribar a la taula de diàleg entre governs com a pas previ a la incorporació del català com a llengua oficial a la Unió Europea. La decisió final, però, podria no arribar la setmana vinent, sinó que, segons els republicans, aquesta decisió es podria posar de nou sobre la taula el pròxim 19 de setembre en el marc de la reunió del Consell Europeu.

En aquest sentit, l’eurodiputada d’ERC Diana Riba ha celebrat que “el PSOE hagi finalment requerit aquest debat a la mesa de l’Eurocambra”. Ara bé, que el català se sotmeti a debat no vol dir que estigui assegurat. Riba alerta d’una possible “maniobra” de la presidència del Parlament Europeu, en mans de la popular Roberta Metsola, “per dilatar-ne la resolució o, fins i tot, per bloquejar-la”. Per això el grup parlamentari d’ERC a Europa, els Verds/ALE, utilitzaran la seva presència a la mesa per forçar una votació tan aviat com sigui possible i intentar evitar moviments que dificultin la implantació del català com a llengua de treball en els plenaris. Així doncs, l’eurodiputada deixa clar que entenent el context actual i, tot i que preveu que a Europa “hi haurà reticències per tal d’avançar en el reconeixement internacional de les llengües cooficials de l’Estat”, confia en una resolució positiva.

L’eurodiputada d’ERC Diana Riba en una atenció a mitjans en una imatge d’arxiu / ACN

El català, peça de negociació

Aquest debat pel català al Parlament Europeu és una altra de les peces de negociació dins el taulell actual per desencallar la governabilitat espanyola pel qual el PSOE i l’independentisme ja han iniciat els primers contactes. ERC recorda als socialistes que tenen “l’obligació de treballar i fer servir el seu pes a l’Eurocambra i al Consell per superar aquests esculls si vol avançar també en les negociacions per a la governabilitat de l’Estat”. És a dir, els republicans els apreten perquè els donin suport de la mateixa manera que ho han fet amb la implementació del català al Congrés.