‘APM?’ celebra els 20 anys amb seccions noves i el retorn d’un reporter

TV3 celebrarà el 20è aniversari de l’APM? amb un canvi d’imatge. El programa d’humor més icònic de la cadena pública arriba a una xifra rodona i, per aquest motiu, han volgut introduir certes modificacions en el seu disseny per modernitzar-lo i demostrar que el seu futur televisiu continua sent llarg. Aquest diumenge mateix, torna a la graella i estrena temporada després de les vacances a les 13:50 hores.

El logotip és nou, així com la careta i la sintonia. Tota la imatge gràfica es veurà diferent en aquest aniversari que converteix l’APM? en el programa d’humor més longeu de la televisió catalana.

L’APM? canvia d’imatge en el seu aniversari | TV3

Torna l’Homo APM per celebrar el 20è aniversari del programa

Com a novetat destacada, sorprèn el retorn d’una figura clàssica del programa: torna l’icònic Homo APM. Expliquen en un comunicat, que Manuel Piñeiro durà una samarreta freak i reviurà la seva secció més emblemàtica. Parlaran amb ell a La televisió és història, una secció similar a La televisió és cultura que emetien fins ara on entrevistaven personatges famosos. La diferència? Que ara convidaran a aquest espai a personatges històrics de la televisió.

Una altra secció nova serà la d’Apocalypse Arnau. Aquí, el còmic Arnau Garcia visita diferents localitats de Catalunya amb un megàfon. L’objectiu? Que tot aquell que vulgui pugui apropar-se, queixar-se o criticar algú davant de càmera. El primer destí ha estat l’Hospitalet de Llobregat, tal com demostren les imatges promocionals. Des de TV3 avisen que aquesta primera entrega serà divertida perquè el nou fixatge del programa s’ha trobat “amb queixes surrealistes“.

El programa ha gravat a l’Hospitalet | TV3

Novetats també en l’univers digital del programa

L’espai durarà 33 minuts, temps en el qual diuen que aquesta setmana es mofaran de Luis Rubiales (a qui podrem veure fer petons a personatges de pel·lícules) i a Carles Portes en un capítol especial de Crims a l’estil de Sa matao Paco.

En aquest APM? renovat, mantenen algunes seccions que agraden com la de Catalunya on falla! de la Nerea Sanfe. Diumenge, ella serà l’encarregada de retransmetre com va viure l’equip del programa la jornada castellera de Sant Fèlix.

L’APM? estarà a Sant Fèlix | TV3

L’APM? també incorpora canvis en les seves xarxes socials. A partir d’aquesta temporada, afegeixen un nou videoblog de la Nerea, faran més enquestes de carrer amb la Xènia, més curiositats amb Marc Lesan i incorporaran l’Alba Carreres perquè parli de maternitat a les Mama News.