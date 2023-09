TV3 triomfa amb ‘La Puntual’: més nivell i personatges cridaners

TV3 ha estrenat La Puntual, la segona part de l’exitós El Llop. Àngel Llàcer prometia que aquesta vegada seria “encara millor” i, de moment, sembla que tenia raó. Almenys aquesta és la sensació inicial després de veure el primer de vuit capítols en què mostraran com és la preparació de l’obra de teatre L’auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol amb actors i actrius amateurs. En aquesta primera aproximació, ens han mostrat com han estat els càstings que han fet en una ruta per Catalunya i han estat líders amb un bon 15,3% de share. El presentador ens va avisar que hi veuríem alguna novetat en aquesta fase, en la qual han passat a fer un recull de les millors interpretacions amb què van trobar-se a Tàrrega, Sitges, Figueres i el Vendrell.

Aquesta obra és una comèdia costumista que res no té a veure amb el Terra Baixa de l’any passat. Han de buscar actors diferents i el nivell és alt. La història té com a escenari principal una merceria prestigiosa de Barcelona, la que han dirigit quatre generacions d’una mateixa família. Amb l’arribada del més jove, tota la feina dels avantpassats estarà en perill quan s’adonin que prefereix l’escultura al negoci familiar.

Per tal de trobar els intèrprets per a aquest clàssic català, l’equip ha dividit el càsting en dues fases. En primer lloc, han permès que els aspirants interpretessin un text de lliure elecció en què hem vist de tot. Des d’un noi que no dubtava en anar-se traient la roba mentre actuava, fins a un altre disfressat de dimoni i amb la cara pintada, un pastoret o una monologuista a qui van censurar el compte d’Instagram per dir bajanades per a majors de 18 anys.

Curiosament, el moment més surrealista d’aquesta part l’ha protagonitzat l’Àngel Llàcer. Una de les aspirants, qui després seria eliminada, és una periodista del Baix Camp que li ha demanat que li anés col·locant bé la faixa mentre es refregava contra el seu cos de manera sensual.

La cara de l' Àngel quan li parlen de "xones" 🤣🤣 #LaPuntualTv3 pic.twitter.com/snYUgPCK7M — sergi (@SergiMalalts) September 6, 2023

Busquen “actors de batalla, actors de carrer”, deien. Doncs n’han trobat uns quants, pel que hem vist en aquestes primeres audicions. S’ha vist gent de tota mena, des de professores de ioga que ho han deixat tot per provar sort en el teatre, un jubilat de Lleida, una mestra, estudiants… Fins i tot, un parell de persones que venien recomanats per exparticipants de la primera edició del programa.

Aquests són els primers aspirants que passen directament al laboratori de La Puntual

En la segona part del programa, aquells que havien passat la prova inicial havien de llegir un text, ara sí, de l’Auca del senyor Esteve. Després de cadascuna de les interpretacions, el jurat decidia si el premiaven i el passaven directament al laboratori -la següent fase en què els ajudaran a preparar el personatge- o si els mantenien a la llista d’espera a falta de veure altres aspirants.

Aquí s’ha vist molt de nivell una altra vegada, amb interpretacions boníssimes i persones que han entès clarament la complexitat dels personatges que podrien arribar a interpretar a l’obra. Han estat uns quants els seleccionats que han passat de fase directament. Entre ells, ha destacat el Joan Bellostas; un comercial tèxtil jubilat de Lleida que realment encarna perfectament el paper de l’avi de la família. No ho han dubtat i l’han seleccionat ràpidament justament el dia en què celebrava el 81è aniversari.

L’Encarna, per la seva banda, té 68 anys i havia acudit al càsting perquè la filla l’havia apuntat. Després de tota una vida dedicada al teatre amateur, la seva passió, ha provat sort i n’ha acabat tenint. La seva interpretació ha estat de 10 i el jurat ha tingut clar que no trobarien ningú que pogués posar-se millor en la pell de la Felícia: “És impossible dir-te que no. Tens ganes i tens talent”.

També han escollit qui serà el senyor Ramón, un personatge que interpretarà l’Albert després d’una actuació que ha demostrat que ha sabut posar-se en el seu paper. Ha entès el text i creuen que ha entès les indicacions que li donaven d’una manera ràpida, el que ajudarà al seu pas pel programa.

També els ha agradat molt el noi que havia vingut vestit de pastoret. L’Eris, un estudiant de 18 anys de Sabadell, ha demostrat tenir energia i saber com emocionar. A mesura que anava fent la seva interpretació, el jurat l’ha anat guiant perquè millorés certs aspectes. Ell, superat, s’ha posat a plorar i l’Àngel l’ha recomanat que aprofités aquesta emoció real per posar-se a la pell del personatge: “Has de fer veure que el pare no et deixa ser artista. Això a tu t’ha passat, oi? Doncs vinga, aprofita-ho!”. I dit i fet, l’actuació ha passat llavors a ser molt més realista i l’han premiat amb el pas directe.

Un dels reptes de la nit ha arribat amb l’elecció del personatge de la Maria. Han estat unes quantes noies les que han volgut demostrar que ho farien bé. Entre elles, potser la que més ha destacat era la Marta Tolrà; que ha presentat tres propostes: una d’amargada, una de contenta i una altra de malaltissa. La interpretació ha estat increïble amb l’Àngel Llàcer demanant-li que canviés de registre ràpidament.

A l’Àngel Llàcer i a la resta de l’equip els ha sorprès molt gratament l’Ariadna, per una altra banda, una professora de ioga que es dedica al teatre des de fa només 2 mesos i que creuen que té un talent innat: “Interpretes millor en només dos mesos d’experiència que molts actors que ho fan des de fa anys”. A ella no l’han passat directament, però li han deixat caure que ocupa la primera posició entre les rivals que volen ser la Tomasa: “Podries acabar sent la protagonista d’aquesta obra després de molt poc temps en el teatre”.

Els teleespectadors aplaudeixen La Puntual

Twitter s’ha omplert de comentaris positius. Els teleespectadors de TV3 s’han mostrat encantats amb el que han vist i han aplaudit que aquest any hi hagi “més nivell” que en l’anterior edició. Aplaudeixen que no faci sang dels no que donen a aquells que no passen de fase i també que tornin a sentir-se accents de tot el territori.

“Més programes així, si us plau, TV3. Quant de talent!” és una opinió clarament majoritària que s’ha repetit tota la nit.

Acabo d’enxampar per casualitat #LaPuntualTV3 i m’ha atrapat! Més programes així, per favor @tv3cat. Quant de talent! Quin goig sentir aquests petits clips de persones tal qual, sense vestuari ni pretensions. Aplaudiment a tot(e)s els/les participants, en especial a l’Eris 🫶🏻 — Clara Lapiedra (@ClaraLapiedra) September 6, 2023

M’agrada que en aquest programa no facin sang de les persones que han sigut descartades #LaPuntualTv3 — Espieta (@espietaa) September 6, 2023

M'encanta sentir diferents accents de la nostra preuada llengua #LaPuntualTV3 — Juanjo Rubio (@juanjopuntcat) September 6, 2023

#LaPuntualTv3 Molt bon programa: talent, emocions, teatre amateur, enhorabona! — Enric Capdevila (@EnricCaUr) September 6, 2023

#LaPuntualTv3 molt i molt feliç q torni aquest format on poder gaudir del teatre amateur, quin fart de talent!!!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ — marti ☽ (@maartinaafg) September 6, 2023