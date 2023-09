TV3 triunfa con ‘La Puntual’: más nivel y personajes llamativos

TV3 ha estrenado La Puntual , la segunda parte del exitoso El Llop . Àngel Llàcer prometía que esta vez seria «aún mejor» y, de momento, parece que tenía razón. Al menos esta es la sensación inicial después de ver el primero de ocho capítulos en que mostrarán cómo es la preparación de la obra de teatro L’auca del señor Esteve de Santiago Rusiñol con actores y actrices amateurs. En esta primera aproximación, nos han mostrado cómo han sido los castings que han hecho en una ruta por Cataluña y han sido líderes con un buen 15,3% de share. El presentador nos avisó que veríamos alguna novedad en esta fase, en la que han pasado a hacer una compilación de las mejores interpretaciones con que se encontraron en Tàrrega, Sitges, Figueres y el Vendrell.

Esta obra es una comedia costumbrista que nada tiene que ver con el Terra Baixa del año pasado. Tienen que buscar actores diferentes y el nivel es alto. La historia tiene como escenario principal una mercería prestigiosa de Barcelona, la que han dirigido cuatro generaciones de una misma familia. Con la llegada del más joven, todo el trabajo de los antepasados estará en peligro cuando se den cuenta de que prefiere la escultura al negocio familiar.

Para encontrar a los intérpretes para este clásico catalán, el equipo ha dividido el casting en dos fases. En primer lugar, han permitido que los aspirantes interpretaran un texto de libre elección en que hemos visto de todo. Desde un chico que no dudaba al irse quitando la ropa mientras actuaba, hasta otro disfrazado de demonio y con la cara pintada, un pastoret o una monologuista a quien censuraron la cuenta de Instagram por decir barbaridades para mayores de 18 años.

Curiosamente, el momento más surrealista de esta parte lo ha protagonizado Ángel Llàcer. Una de las aspirantes, quienes después sería eliminada, es una periodista del Baix Camp que le ha pedido que le fuera colocando bien la faja mientras se frotaba contra su cuerpo de manera sensual.

Buscan «actores de batalla, actores de calle», decían. Pues han encontrado unos cuantos, por lo que hemos visto en estas primeras audiciones. Se ha visto gente de todo tipo, desde profesoras de yoga que lo han dejado todo para probar suerte en el teatro, un jubilado de Lleida, una maestra, estudiantes… Incluso, un par de personas que venían recomendados por exparticipantes de la primera edición del programa.

Estos son los primeros aspirantes que pasan directamente en el laboratorio de La Puntual

En la segunda parte del programa, aquellos que habían pasado la prueba inicial tenían que leer un texto, ahora sí, de L’ Auca del señor Esteve . Después de cada una de las interpretaciones, el jurado decidía si lo premiaban y lo pasaban directamente al laboratorio -la siguiente fase en que los ayudarán a preparar el personaje- o si los mantenían en la lista de espera a falta de ver otros aspirantes.

Aquí se ha visto mucho nivel otra vez, con interpretaciones buenísimas y personas que han entendido claramente la complejidad de los personajes que podrían llegar a interpretar a la obra. Han sido unos cuantos los seleccionados que han pasado de fase directamente. Entre ellos, ha destacado Joan Bellostas; un comercial textil jubilado de Lleida que realmente encarna perfectamente el papel del abuelo de la familia. No lo han dudado y lo han seleccionado rápidamente justamente el día en que celebraba su 81.º cumpleaños.

Encarna, por su parte, tiene 68 años y había acudido al casting porque la hija le había apuntado. Después de toda una vida dedicada al teatro amateur, su pasión, ha probado suerte y ha acabado teniendo. Su interpretación ha sido de 10 y el jurado ha tenido claro que no encontrarían nadie que pudiera ponerse mejor en la piel de Felícia: «Es imposible decirte que no. Tienes ganas y tienes talento».

También han escogido quién será el señor Ramón, un personaje que interpretará Albert después de una actuación que ha demostrado que ha sabido ponerse en su papel. Ha entendido el texto y creen que ha entendido las indicaciones que le daban de una manera rápida, el que ayudará a su paso por el programa.

También les ha gustado mucho el chico que había venido vestido de pastoret. Eris, un estudiante de 18 años de Sabadell, ha demostrado tener energía y saber cómo emocionar. A medida que iba haciendo su interpretación, el jurado lo ha ido guiando para que mejorara ciertos aspectos. Él, superado, se ha echado a llorar y Ángel lo ha recomendado que aprovechara esta emoción real para ponerse en la piel del personaje: «Tienes que hacer ver que el padre no te deja ser artista. Esto a tú te ha pasado, ¿verdad? Pues venga, ¡aprovéchalo!». Y dicho y hecho, la actuación ha pasado entonces a ser mucho más realista y lo han premiado con el paso directo.

Uno de los retos de la noche ha llegado con la elección del personaje de María. Han sido unas cuantas chicas las que han querido demostrar que lo harían bien. Entre ellas, quizás la que más ha destacado era Marta Tolrà; que ha presentado tres propuestas: una de amargada, una de contenta y otra de enfermiza. La interpretación ha estado increíble con Ángel Llàcer pidiéndole que cambiara de registro rápidamente.

A Ángel Llàcer y al resto del equipo les ha sorprendido muy gratamente Ariadna, por otro lado, una profesora de yoga que se dedica al teatro desde hace solo 2 meses y que creen que tiene un talento innato: «Interpretas mejor en solo dos meses de experiencia que muchos actores que lo hacen desde hace años». A ella no lo han pasado directamente, pero le han dejado caer que ocupa la primera posición entre las rivales que quieren ser Tomasa: «Podrías acabar siendo la protagonista de esta obra después de muy poco tiempo en el teatro».

Los telespectadores aplauden La Puntual

Twitter se ha llenado de comentarios positivos. Los telespectadores de TV3 se han mostrado encantados con lo que han visto y han aplaudido que este año haya «más nivel» que en la anterior edición. Aplauden que no haga sangre de los no que dan a aquellos que no pasan de fase y también que vuelvan a sentirse acentos de todo el territorio.

«Más programas así, por favor, TV3. ¡Cuánto talento!» es una opinión claramente mayoritaria que se ha repetido toda la noche.

