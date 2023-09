Àngel Llàcer promete que ‘La Puntual’ será todavía mejor que ‘El Llop’

Àngel Llàcer vuelve a TV3 este miércoles 6 de septiembre con La puntual, la segunda temporada del exitoso programa teatral que emitieron el año pasado llamado El Llop. La cadena pública recupera los clásicos del teatro catalán con L’auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol, una obra que representará un grupo de actores amateurs. El programa mantendrá el mismo formato, aunque en esta ocasión se alargará el proceso de selección de los actores durante el casting. Esta fue la parte que más gustó, de hecho, teniendo en cuenta que es cuando es genera debate en casa sobre qué aspirantes gustan más y menos.

En declaraciones en exclusiva para El Món, Llàcer explica por qué quiso crear este proyecto televisivo: «Este programa lo hice para acercar la cultura a la gente, para acercar los clásicos. Quiero que los telespectadores sepan de qué te hablan cuando dicen L’auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol; que no solo les suene, sino que conozcan a los personajes, que conozcan la situación y que entiendan todo lo que quiere decir. Creo que estos clásicos nuestros formen parte de nuestro ADN y los tenemos dentro, de hecho. Cuando mezclamos el teatro amateur , los clásicos, la cultura, el teatro, el entretenimiento y la televisión sale una cosa que a la gente le gusta y, por eso, tuvo aquel éxito en la primera temporada».

En el acto de presentación de la nueva parrilla de TV3, el director se ha mostrado sorprendido precisamente de la buena acogida que tuvo El Llop : «Si volvemos con una segunda temporada es porque la anterior funcionó muy bien. Ya me sorprendió que aceptaran un proyecto de teatro en prime time y, todavía más, que tuviera un resultado tan bueno. A mí el teatro siempre me ha gustado mucho y esta idea de programa me la dio gente que me venía a ver a los ensayos de mis obras; ya que me advirtieron que les gustaría que todo el mundo pudiera ver cómo es, por dentro, la creación de una obra de teatro. Lo que hicimos fue ligar esta idea con el entretenimiento que aporta que se muestren los castings y las eliminatorias».

«Este éxito fue muy sorprendente, sí. ¡Y lo más sorprendente es que en Twitter nadie criticó el programa! Mis amigos me decían que la gente ya me criticaba de por sí y que lo harían todavía más con el estreno de El Llop . Pues no, todo el mundo me llamó muy sorprendido diciéndome que estaban flipando . Este es un programa muy blanco y en el que se trata con aprecio a la gente, a la profesión y a todo el mundo. Si alguien viene a criticar esto, pues yo que sé…», nos deja caer.

Àngel Llàcer en la presentación nueva temporada de TV3 | Mireia Comas

Àngel Llàcer asegura que ha habido discrepancias en el casting de La puntual

En esta ocasión el casting tampoco fue fácil, asegura: «Ha habido peleas y mucha discrepancia porque cada uno piensa y ve una cosa en los aspirantes y, al final, yo que soy el director, pues me dejo llevar. Creo que las cosas pasan y tienes que dejar que pasen, como las relaciones amorosas. No se tiene que forzar nada y los castings tampoco, todo llegará y todo acaba siendo lo que tiene que ser».

¿Y por qué L’auca del senyor Esteve ? «Recuperamos este en concreto porque de entre los que hay, seguramente los más destacables son Ángel Guimerà, que la hicimos la anterior temporada, y ahora Santiago Rusiñol. Después ya iremos viendo si profundizamos más, ya que tengo muchas ganas de hacer alguna de Mercè Rodoreda por ejemplo. Todo depende del éxito que tenga el programa, está claro. Si llegara una tercera temporada, se tendría que valorar cuál sería la siguiente obra porque todavía no hemos elegido ninguna».

En cuanto a los actores que han seleccionado, porque el programa ya está grabado, destaca que hay de muy buenos que cree que gustarán tanto o más que los protagonistas del año pasado. La diferencia es que pasan de un drama a una comedia más coral aunque los protagonistas más destacados sean Estevet y Tomaseta: «El año pasado los dos protagonistas eran jóvenes, guapos y talentosos. Ahora muestran una comedia con personajes que van desde los 18 o 20 años hasta los 80 o 82». La parte positiva de este ancho abanico de edad es que todo el mundo se sentirá identificado con el señor o la señora de turno: «Este no es el típico talent show solo lleno de jóvenes. La ilusión de los actores mayores es la misma que puede tener alguien joven. De hecho, este es el denominador común de todas estas personas aunque tengan diferentes edades».

Àngel Llàcer promocionó el nuevo programa en la presentación de temporada | Mireia Comas

Por otra banda, considera que este programa le ayuda a hacer territorio, ya que busca actores de pueblos de todo Cataluña: «A veces gente de fuera de Barcelona me aplaude que El Llop y ahora La puntual hagan aflorar la catalanidad gracias a esta divulgación cultural que hace». En este espacio acerca los clásicos del teatro de una manera lúdica con el sello tan característico «y de fácil consumo» que tanto le gusta. Afrontar una segunda temporada siempre es complicado y da vértigo: «El reto es dificilísimo», ha reconocido. Eso sí, advierte que el resultado es «aún mejor» que el de la primera temporada.