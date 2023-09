L’actor, director i presentador Àngel Llàcer torna a TV3 aquest dimecres, 6 de setembre, amb La puntual, la segona temporada de l’exitós programa teatral que van emetre l’any passat i que es va titular El Llop perquè s’hi representava Terra baixa. La cadena pública recupera aquesta vegada un altre dels clàssics del teatre català, L’auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, una obra que representarà un grup d’actors amateurs. El programa mantindrà el mateix format, encara que en aquesta ocasió s’allargarà el procés de selecció dels actors durant el càsting. Aquesta va ser la part que més va agradar, de fet, tenint en compte que és quan es genera debat a casa sobre quins aspirants agraden més i menys.

En declaracions a El Món, Llàcer explica per què va voler crear aquest projecte televisiu: “Aquest programa el vaig fer per apropar la cultura a la gent, per apropar els clàssics. Vull que els teleespectadors sàpiguen de què et parlen quan diuen L’auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol. Que no només els soni, sinó que coneguin els personatges, que coneguin la situació i que entenguin tot el que vol dir. Crec que aquests clàssics nostres formen part del nostre ADN i els tenim a dins, de fet. Quan barregem el teatre amateur, els clàssics, la cultura, el teatre, l’entreteniment i la televisió surt una cosa que a la gent li agrada i, per això, va tenir aquell èxit en la primera temporada”.

En l’acte de presentació de la nova graella de TV3, el director es va mostrar sorprès precisament de la bona acollida que va tenir El Llop: “Si hi tornem amb una segona temporada és perquè l’anterior va funcionar molt bé. Ja em va sorprendre que acceptessin un projecte de teatre en prime time i, encara més, que tingués un resultat tan bo. A mi el teatre sempre m’ha agradat molt i aquesta idea de programa me la va donar gent que em venia a veure als assajos de les meves obres, em van advertir que els agradaria que tothom pogués veure com és, per dins, la creació d’una obra de teatre. El que vam fer va ser lligar aquesta idea amb l’entreteniment que aporta que es mostrin els càstings i les eliminatòries”.

“Aquest èxit va ser molt sorprenent, sí. I el més sorprenent és que a Twitter ningú no va criticar el programa! Els meus amics em deien que la gent ja em criticava de per si i que ho farien encara més amb l’estrena d’El Llop. Doncs no, tothom em va trucar molt sorprès dient-me que estaven flipant. Aquest és un programa molt blanc i en el qual es tracta amb estima la gent, la professió i a tothom. Si algú ve a criticar això, doncs jo què sé…”, deixa caure.

Àngel Llàcer a la presentació nova temporada de TV3 | Mireia Comas

Àngel Llàcer admet que hi ha hagut discrepàncies en els càstings de ‘La puntual’

En aquesta ocasió els càstings tampoc no van ser fàcils, assegura: “Hi ha hagut baralles i molta discrepància perquè cadascú pensa i veu una cosa en els aspirants i, al final, jo, que soc el director, em deixo portar. Crec que les coses passen i has de deixar que passin, com les relacions amoroses. No s’ha de forçar res i els càstings tampoc, tot arribarà i tot acaba sent el que ha de ser”.

I per què L’auca del senyor Esteve? “Recuperem aquest en concret perquè, d’entre els que hi ha, segurament els autors més destacables són Àngel Guimerà, que el vam fer l’anterior temporada, i Santiago Rusiñol. Després ja anirem veient si aprofundim més, ja que tinc moltes ganes de fer alguna de Mercè Rodoreda per exemple. Tot depèn de l’èxit que tingui el programa, és clar. Si arribés una tercera temporada, s’hauria de valorar quina seria la següent obra, perquè encara no n’hem triat cap”.

Pel que fa als actors que han seleccionat –el programa ja està tot gravat– destaca que n’hi ha de molt bons que creu que agradaran tant o més que els protagonistes de l’any passat. La diferència és que passen d’un drama a una comèdia més coral, encara que els protagonistes més destacats siguin l’Estevet i la Tomaseta: “L’any passat els dos protagonistes eren joves, guapos i talentosos. Ara mostren una comèdia amb personatges que van des dels 18 o 20 anys fins als 80 o 82”. La part positiva d’aquest ample ventall d’edat és que tothom se sentirà identificat amb el senyor o la senyora de torn: “Aquest no és el típic talent show només ple de joves. La il·lusió dels actors grans és la mateixa que pot tenir algú jove. De fet, aquest és el denominador comú de totes aquestes persones encara que tinguin diferents edats”.

Àngel Llàcer va promocionar el nou programa en la presentació de temporada | Mireia Comas

S’estrena dimecres, 6 de setembre

Per una altra banda, considera que aquest programa ajuda a fer país, ja que busca actors de pobles d’arreu de Catalunya: “Gent de fora de Barcelona m’aplaudeix que El Llop i ara La puntual facin aflorar la catalanitat gràcies a aquesta divulgació cultural que fa”. En aquest espai apropa els clàssics del teatre d’una manera lúdica amb el segell tan característic “i de consum fàcil” que tant li agrada. Afrontar una segona temporada sempre és complicat i fa vertigen: “El repte és dificilíssim”, ha reconegut. Això sí, adverteix que el resultat és “encara millor” que el de la primera temporada.

Dimecres estrenen La puntual, en la franja que deixa lliure el Joc de cartes estiu. Àngel Llàcer es mostra content amb aquesta elecció que ha fet TV3, ja que normalment es fa molt bona audiència. Això sí, reconeix que aquell és un dia de futbol i que tem que això pugui perjudicar-los en algun moment: “Jo confio i espero que La puntual funcioni perquè estic molt il·lusionat”.