Catalunya Ràdio ha presentat les novetats de la seva temporada en un acte conjunt amb TV3 que demostra que volen potenciar les sinergies entre elles. L’emissora ha deixat clar que té ganes de novetats i d’anar millorant les audiències, tenint en compte que el seu director Jordi Borda insisteix en què volen ser líders: “Estem preparats per a liderar el futur. Som líders en pòdcasts i oferirem novetats en aquest àmbit. La nova graella, per la seva banda, es rejoveneix i tindrem Ricard Ustrell, amb qui hem dissenyat un nou El matí de Catalunya Ràdio que serà molt diferent però amb la mateixa essència”.

Ell ha estat el fitxatge estrella d’aquesta temporada i no se n’han amagat. Orgullós i satisfet, reconeix que està molt engrescat amb aquest retorn a la ràdio: “El matí de Catalunya Ràdio és un bombonet i una responsabilitat. Estic content de fer-ho i és un privilegi fer-ho amb un gran equip com aquest. Faig millor la ràdio que la tele, ho he fet tota la vida i tinc moltes ganes de fer-ho perquè per mi la ràdio és com anar a casa dels avis perquè allà, com aquí, sé on tenen les galetes. Dius que no descansaré? Doncs sí, descansaré molt perquè em prenc una cosa abans d’anar a dormir… la melatonina i podré fer migdiada. Dilluns anirà bé perquè està preparat, el problema serà dimarts i el programa vint-i-sis”.

Ricard Ustrell, estrella de la nova temporada | Mireia Comas

Manel Alías, al capdavant de Catalunya Nit

Manel Alías, corresponsal a Rússia i enviat especial per seguir la guerra d’Ucraïna, anunciava fa uns mesos que deixava el periodisme a l’estranger per centrar-se en una nova vida a casa. Un dels projectes que el mantindrà ocupat serà Catalunya Nit, els informatius nocturns que liderarà aquesta temporada. Mai no ho ha fet, així que està content de poder provar sort en una feina tan diferent: “Encara no sé amb quina frase començaré o si la meva serà la primera veu que se sentirà, a veure què passa dilluns. Vull que la gent que estigui enganxada a la ràdio des del matí arribi al meu programa nocturn i hi trobi alguna cosa més. També vull que la gent que només ens senti a nosaltres tingui la sensació que marxa a dormir informat”.

Tindrà pressió i això li ha donat ales per confirmar que li fa certa por: “No sé si estic preparat per als EGM, Ucraïna la vaig sobreviure, però el dia que se sàpiguen les audiències… No sé si el sobreviuré. Faré El forense a televisió també, en el qual parlarem de la mort amb els nens d’una manera més natural. Una persona que està al contacte amb la mort diàriament té una visió optimista”. Òscar Fernández, per la seva banda, passa a Catalunya Migdia després d’un any de ser cap d’Informatius: “No m’he avorrit al despatx aquest any, estic content perquè els informatius han estat líders. Ara torno a l’antena”.

📢 @ManelAlias s'estrena dilluns amb un programa a la ràdio. Ja tens clar què diràs cada dia quan obris el "Catalunya nit"? #Som3Cat https://t.co/vdrISdAxdH pic.twitter.com/U9MEA9tkVg — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 31, 2023

Roger Escapa i Elisenda Carod promocionen El suplement i La tarda de Catalunya Ràdio

Una franja que no canvia és el matí dels caps de setmana de Catalunya Ràdio. El Roger Escapa comença la sisena temporada: “Vull arribar a les 20 temporades del Xavi Solà. Hem repescat la idea d’Islàndia amb un canvi en la producció amb nous temes i noves veus com la Mónica Terribas a més a més dels clàssics de sempre. El que volem fer és pensar més els continguts i donar-los la volta, volem fer més reportatges i pensar. Volem triar bé els temes i volem compactar-ho tot bé. Segur que serà un bon any per a Catalunya Ràdio”.

A La tarda de Catalunya Ràdio vindran amb moltes novetats: “Obrirem amb una sobretaula i incorporarem la Sílvia Abril alguns divendres perquè digui la seva, el que pot ser molt divertit. També vindrà el nou gendre de Catalunya que és el Lildami. Amb molts més fitxatges i els sospitosos habituals com l’Empar Moliner, que és un risc però ens agrada”.

📢 "Les dones i els dies", el programa de @montsevirgili, ara cada dia: "També vull fer-lo per als homes, perquè preguntin i n'aprenguin" #Som3Cat https://t.co/vdrISdAxdH pic.twitter.com/8QlFyhUMrR — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 31, 2023

A la una del igdia incorporaran un espai nou amb la Marta Montaner, el Roger Carandell i la Juliana Canet que apostaran pel contingut de la crònica social amb Que no surti d’aquí. Una altra novetat? Les dones i els dies de Montse Virgili passa a emetre’s de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio per aportar el toc feminista i donar veu a “totes les Jennifers Hermoso” que hi ha pel món: “Vull que aquest també sigui un programa per a homes en què ens puguin preguntar com actuar amb una visió feminista”.