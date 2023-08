Catalunya Ràdio ha presentado las novedades de su temporada en un acto conjunto con TV3 que demuestra que quieren potenciar las sinergias entre ellas. La emisora ha dejado claro que tiene ganas de novedades y de ir mejorando las audiencias, teniendo en cuenta que su director Jordi Borda insiste en que quieren ser líderes: «Estamos preparados para liderar el futuro. Somos líderes en pódcast y ofreceremos novedades en este ámbito. La nueva parrilla, por su parte, se rejuvenece y tendremos a Ricard Ustrell, con quien hemos diseñado un El matí de Catalunya Ràdio nuevo que será muy diferente, pero con la misma esencia».

Él ha sido el fichaje estrella de esta temporada y no se han escondido. Orgulloso y satisfecho, reconoce que está muy animado con este retorno en la radio: « El matí de Catalunya Ràdio es un muy buen programa y una responsabilidad. Estoy contento de hacerlo y es un privilegio hacerlo con un gran equipo como este. Hago mejor la radio que la tele, la he hecho toda la vida y tengo muchas ganas de hacerlo porque por mí la radio es como ir a casa de los abuelos porque allí, como aquí, sé donde tienen las galletas. ¿Dices que no descansaré? Pues sí, descansaré mucho porque me tomo una cosa antes de ir a dormir… la melatonina y podré hacer siesta. El lunes irá bien porque está preparado, el problema será martes y el programa veintiséis».

Ricard Ustrell, estrella de la nueva temporada | Mireia Comas

Manel Alías, al frente de Catalunya Nit

Manel Alías, corresponsal en Rusia y enviado especial para seguir la guerra de Ucrania, anunciaba hace unos meses que dejaba el periodismo en el extranjero para centrarse en una nueva vida en casa. Uno de los proyectos que lo mantendrá ocupado será Catalunya Nit , los informativos nocturnos que liderará esta temporada. Nunca lo ha hecho, así que está contento de poder probar suerte en un trabajo tan diferente: «Todavía no sé con qué frase empezaré o si la mía será la primera voz que se escuchará, a ver qué pasa el lunes. Quiero que la gente que esté enganchada en la radio desde la mañana llegue a mi programa nocturno y encuentre algo más. También quiero que la gente que solo nos escuche a nosotros tenga la sensación que se va a dormir informado».

Tendrá presión y esto le ha dado alas para confirmar que le da cierto miedo: «No sé si estoy preparado para los EGM, Ucrania la sobreviví, pero el día que se sepan las audiencias… No sé si lo sobreviviré. Haré El forense en el tele, en el que hablaremos de la muerte con los niños de una manera más natural. Una persona que está en contacto con la muerte diariamente tiene una visión optimista». Òscar Fernández, por su parte, pasa a Catalunya Migdia después de un año de ser jefe de Informativos: «No me he aburrido en el despacho este año, estoy contento porque los informativos han sido líderes. Ahora vuelvo a la antena».

📢 @ManelAlias s'estrena dilluns amb un programa a la ràdio. Ja tens clar què diràs cada dia quan obris el "Catalunya nit"? #Som3Cat https://t.co/vdrISdAxdH pic.twitter.com/U9MEA9tkVg — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 31, 2023

Roger Escapa y Elisenda Carod promocionen El suplemento y La tarde de Catalunya Ràdio

Una franja que no cambia es la mañana de los fines de semana de Catalunya Ràdio. Roger Escapa empieza la sexta temporada: «Quiero llegar a las 20 temporadas de Xavi Solà. Hemos repescado la idea de Islandia con un cambio en la producción con nuevos temas y nuevas voces como Mónica Terribas además de los clásicos de siempre. Lo que queremos hacer es pensar más los contenidos y darles la vuelta, queremos hacer más reportajes y pensar. Queremos elegir bien los temas y queremos compactarlo todo bueno. Seguro que será un buen año para Catalunya Ràdio».

En La tarda de Catalunya Ràdio vendrán con muchas novedades: «Abriremos con una sobremesa e incorporaremos a Sílvia Abril algunos viernes para que diga la suya, lo que puede ser muy divertido. También vendrá el nuevo yerno de Cataluña que es Lildami. Con muchos más fichajes y los sospechosos habituales como Empar Moliner, que es un riesgo pero nos gusta».

📢 "Les dones i els dies", el programa de @montsevirgili, ara cada dia: "També vull fer-lo per als homes, perquè preguntin i n'aprenguin" #Som3Cat https://t.co/vdrISdAxdH pic.twitter.com/8QlFyhUMrR — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 31, 2023