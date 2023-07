Una altra baixa important a ‘El matí de Catalunya Ràdio’

El Matí de Catalunya Ràdio començarà al setembre una nova etapa sota el lideratge de Ricard Ustrell i totes les peces s’estan acabant d’encaixar. Després de l’acomiadament de Laura Rosel i del polèmic fitxatge del presentador estrella de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el programa dels matins de la ràdio pública afrontarà la nova temporada amb una altra baixa sensible. La periodista cultural Marta Vives deixa el programa per anar-se’n als informatius.

“Ara sí. Poso punt final a una de les etapes més importants per a mi a El matí de Catalunya Ràdio. 7 anys intensos viscuts amb amor a l’ofici. Gràcies infinites a la Mònica Terribas que va creure en mi; Laura Rosel per la Paraula; i als companys de trajecte; i sempre, a la cultura”, ha dit Vives en un emotiu missatge de comiat. El cap de Cultura dels informatius, Marc Garriga, ja li ha donat la benvinguda al seu nou lloc de treball. “Aprofita les vacances, que t’estem esperant amb els braços ben oberts i ja estem preparant “coses” molt interessants!”, li ha dit en una piulada.

Ara sí. Poso punt i final a una de les estapes més importants per a mi al @maticatradio. 7 anys intensos viscuts amb amor a l’ofici.

Gràcies infinites a la Mònica Terribas que va creure en mi; @laura_rosel per la Paraula; i als companys de trajecte.



i sempre, a la cultura ❤️📻 pic.twitter.com/KqVerdkABv — marta vives (@martavivesm) July 28, 2023

El polèmic relleu de Laura Rosel

La marxa de Vives coincideix amb l’adeu de Laura Rosel, que ha estat acomiadada i serà subtituïda per Ricard Ustrell. En el seu comiat, Rosel va enviar un missatge contundent i ple d’indirectes. “Fins aquí, aquí acaba aquesta aventura increïble que ha estat fer El matí de Catalunya Ràdio“, va dir.

“Ha estat un honor parlar davant d’aquest micròfon poderós, matinar per tots vosaltres durant els últims tres anys, veure com es fa de dia a través d’aquestes finestres que són un privilegi i veure com el món es treu la son de les orelles, ser el vostre despertador, acompanyar-vos de ruta amb el cotxe o a l’autobús o esmorzant a la cuina o a la dutxa. Malgrat tots els matins que no he vist despertar-se a les meves filles, malgrat la son, les esgarrinxades, malgrat les punxes d’aquesta cadira calenta… ha valgut la pena“.

L’arribada de Ricard Ustrell a la ràdio pública no ha pogut ser més apagada. La redacció d’informatius de Catalunya Ràdio ha criticat la CCMA per externalitzar massa programes de la graella i creuen que cedir El matí de Catalunya Ràdio a la productora d’Ustrell és la gota que fa vessar el got.