Joc de cartes volverá a TV3 en octubre, apenas cuando acabe La puntual del Ángel Llàcer que se emitirá los miércoles. Esta semana ha puesto fin a la emisión de la versión veraniega y Marc Ribas está entusiasmado con la llegada de los siguientes capítulos. En unas declaraciones en exclusiva para El Món, deja claro que este otoño veremos una temporada «muy potente» con «mucha guerra, mucha cocina y emociones de todo tipo a flor de piel».

En esta ocasión, ofrecerán 13 capítulos «mu y chulos y divertidos de ver» que presentarán una novedad importante. Por primera vez en la historia del concurso culinario, ofrecerán a los concursantes la posibilidad de cambiar una de las notas que habían puesto. El presentador nos explica las normas: «Durante la confrontación final, los participantes tendrán derecho a cambiar solo una de todas las notas que han puesto. Solo se podrá modificar una nota de uno de los restaurantes rivales, nada más».

¿Y esto por qué lo hacen? «Si a alguien le ha sabido mal haber puesto una nota en concreto, pues esta será una opción de redimirse. Muchas veces cuando se votan no se conocen suficientes y, a medida que van pasando los días, pueden acabar arrepintiéndose de haber puesto aquella nota. Si tú quieres suspender a alguien, con un 4 hay suficiente y quizás no hace falta un 0 o un 1 si voces que después te ha caído mejor. El objetivo es que tengan esta segunda oportunidad de cambiar alguna puntuación cuando ya hayan visto todo lo que ofrecían los otros restaurantes».

Marc Ribas, en la presentación de la nueva temporada de TV3 | Mireia Comas

Marc Ribas asegura que para los restaurantes es «muy beneficioso» participar en Joc de cartes

Marc Ribas destaca el programa en el que viajarán hasta Andorra como uno de los mejores de esta séptima temporada. Además, revela que volverán a competir con chefs valencianos para ver cuál es el mejor arroz. Todo esto, en trece capítulos nuevos que han grabado hace nada. Confía que gusten estos nuevos enfrentamientos entre restaurantes e, insiste, que participar es beneficioso para ellos al contrario de lo que mucha gente cree.

Y es que siempre aparece algún comentario crítico en la red cuando cierra uno de los restaurantes que han salido: «Normalmente, cuando la gente sale en Joc de cartes es porque acaban de abrir el restaurante y quieren hacerse publicidad o porque no les están yendo bien las cosas y quieren ver si esto les hace venir gente. Participar en este programa llo que hace es llenar restaurantes, aunque a veces estos restaurantes no aguantan y cuando los emitimos ya han acabado cerrando o, en otros, los ayuda a reflexionar y darse cuenta de que tienen que cerrar para volver a abrir más adelante con todo arreglado».

Marc Ribas se borró el perfil de Twitter hace tiempo, ya que considera que no le aporta nada leer ciertas cosas. Lo que sí que hace es hablar con los seguidores del programa a través de Instagram en unos videos en directo que ha convertido en tradición. Desde que empezó la emisión de la versión de Joc de cartes estiu , que el presentador ha ido respondiendo las preguntas de la audiencia en directo cuando acababa el programa. Él mismo nos confiesa por qué tomó esta decisión de ser más transparente: «Recibo muchísimo feedback . Cuesta mucho seguir todo lo que me dicen, pero me gusta abrir esta ventana porque me di cuenta de que quedaban muchas preguntas por responder cuando acababa cada programa y tenía ganas de hacerlo porque lo encontraba necesario».

El presentador responde las dudas de los telespectadores en unos directos de Instagram

Dice que le preguntan de todo, desde dudas más generales como los requisitos para poder participar en este concurso u otros más concretas sobre la emisión en concreto de aquella semana: «Todo el mundo quiere saber por qué hemos escogido un restaurante en concreto, por qué hemos seleccionado uno tan diferente a los otros… Con estos videos quiero explicar cómo producimos este programa y cómo lo hacemos, del mismo modo que siempre aprovecho para insistir en la dificultad que hay detrás de la creación de un concurso como este. Parece que es fácil, ¡pero no lo es! Hay quien se piensa que los restaurantes nos pagan por salir o que hay una larga cola de restaurantes que quieren participar».

Un ejemplo de estos directos que acabaron siendo útiles para la audiencia tuvo lugar después de un capítulo muy criticado, en el que no se emitió el momento en que los concursantes degustaban los postres del primer restaurante. Al acabar aquel programa, Marc Ribas justificó la decisión del programa y ahora vuelve a explicarnos qué pasó: «Me escribieron mucho a raíz de aquello. Lo único que pasó en aquel momento fue que teníamos muchísimo material grabado de un restaurante y, de otro, no había tanto. Este momento de los postres no era relevante y decidimos eliminarlo. Puede ser que esto vuelva a pasar otro día porque los programas tienen que hacer 70 minutos y nosotros grabamos más de cuarenta horas… De aquí tenemos que encontrar los mejores momentos y, a veces, entre estos no se incluirá la parte de los postres».

Marc Ribas promociona la nueva temporada de Joc de cartes | Mireia Comas

El ritmo de producción de este programa es vertiginoso: «Para nosotros que haya un Joc de cartes en otoño y otro en verano lo hace todo mucho más fácil de gestionar en el ámbito de producción para poder hacer tantos programas. ¡Grabamos muchísimo! En solo cuatro meses grabamos 20 programas y, para poner un ejemplo, de El Foraster fan la mitad y, seguramente, con algo más tiempo. Nosotros vamos mucho a saco y este es un programa que pide mucho de mí. Físicamente es agotador… Si solo grabáramos cuatro capítulos, la emisión sería más larga o más cara o todavía más cansada».