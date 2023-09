TV3 sorprèn i anuncia ‘Love cost’, un programa de cites català

TV3 dona la sorpresa i anuncia la creació d’un dating show català per trobar parella. La productora del Polònia i l’Està Passant, anomenada Minoria Absoluta, estarà darrere d’un concurs de cites que pot cridar molt l’atenció en la cadena pública. Aquesta és una notícia sorprenent, si més no, tenint en compte que recuperen un format que han explotat poc i que no toquen des de l’Amor a primera vista i Lluna de mel.

I com serà aquesta nova -i arriscada- aventura? Primer de tot, han confirmat que el seu nom serà Love cost i que el càsting romandrà obert fins a finals de setembre. S’han dirigit a tots aquells amb ganes d’enamorar-se, els qui poden inscriure’s a través del formulari que han habilitat a la pàgina web.

TV3 promociona un programa per trobar l’amor | CCMA

Com funcionarà el nou programa de cites de TV3?

TV3 busca persones que es vulguin enamorar i que estiguin disposats a sortir a televisió mentre busquen l’amor. Aquest dating tindrà unes peculiaritats concretes, és clar, i els diners acabaran tenint importància. Per què ho diem això? Expliquen des de la cadena que a cada capítol hi participaran cinc concursants: un solter o soltera i quatre pretendents.

La dificultat i la gràcia serà que la persona soltera haurà d’esbrinar quins dels seus pretendents acudeixen al programa per amor i quins només ho fan per voler emportar-se els diners que contindran les misterioses maletes que duran a les mans.

Encara no hi ha data d’estrena oficial i tampoc no se sap qui serà el presentador que hi col·locaran al capdavant. El que sí que ha confirmat la productora és que el solter que guanyi la prova s’endurà com a premi un viatge romàntic.

De moment hi ha moltes incògnites a aquesta sorpresa televisiva, la que s’han reservat i no van anunciar en l’estrena de la nova temporada de fa només uns dies. És previsible que d’aquí a què acabi el càsting surtin a la llum més detalls del funcionament d’aquest nou programa.