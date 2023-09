Ricard Ustrell comença a ‘El matí de Catalunya Ràdio’: “Emocions i nervis”

Ricard Ustrell ha engegat la nova temporada d’El matí de Catalunya Ràdio amb un programa fet a mida i novetats importants. El nou director i presentador s’ha dirigit a la seva audiència per donar-los la benvinguda i també als directors, als qui ha agraït que hagin confiat en ell per agrair l’oportunitat que li han donat.

“Senyores i senyors, bon dia. Sigueu benvinguts al nou Matí de Catalunya Ràdio. Avui és un dia molt especial per a nosaltres, que tenim una barreja d’emocions i molts nervis. Justament ara, en aquest moment, en què el llum vermell de l’estudi s’ha encès i en què el rellotge marca que passen pocs segons de les vuit del matí us saludem des de l’Estudi 1 de la ràdio nacional i pública de Catalunya tot veient ara mateix com va despertant l’avinguda Diagonal de Barcelona amb uns quants cotxes, bicicletes en marxa i algun vianant que camina decidit. És un enorme privilegi i una gran responsabilitat posar-se al capdavant d’aquest projecte i fer-ho aquí, on tot va començar i on teníem moltes ganes que tot tornés a començar”, ha iniciat.

Ricard Ustrell es mostra entusiasmat abans d’aquest nou projecte: “Aquest programa que ens han encarregat és una oportunitat i agraeixo la confiança i la valentia del director, Jordi Borda, també la força de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i també la generositat amb què m’ha rebut tota la gent de Catalunya Ràdio, moltes gràcies als serveis informatius, d’esports, al departament tècnic, al comercial i de promocions, al personal de neteja i manteniment i gràcies avançades al servei mèdic, em faré pesat. Gràcies per la confiança, per l’estima que hem rebut aquests dies”.

L’equip d’El Matí de Catalunya Ràdio explica quins són els objectius d’aquesta temporada

Avisa que tot l’equip d’aquest programa “es deixarà la pell” abans de donar pas a les promeses dels seus companys: “Ens despertarem ben d’hora ben d’hora per explicar-vos les notícies del dia tot interpretant tot el que ens passa amb ritme. Un matí en el qual treballarem per buscar les notícies més rellevants de sota les pedres per a tot el país amb investigació i periodisme. Perseguirem les millors entrevistes i cuidarem la cultura, la sanitat, l’educació… Us descobrirem històries i sempre estarem pendents de tot el que passi. Volem convertir El matí de Catalunya Ràdio en una veu que uneixi, que construeixi i que sigui crítica, àcida i singular. Volem que la nostra passió per la ràdio i la nostra dedicació us ajudi a tirar endavant el dia a dia. Volem despertar-vos amb entusiasme i, per fer-ho, us necessitem per recuperar l’orgull d’escoltar i no només escoltar, sinó també de ser de Catalunya Ràdio”.

Ricard Ustrell content de bon matí | Instagram

“Catalunya Ràdio, la ràdio nacional i pública de Catalunya amb tot el que això comporta. És la ràdio generacional dels pares, els avis i germans”, ha dit Ricard Ustrell abans de fer la llista de tots els col·laboradors que l’acompanyaran aquesta temporada. Content i “orgullós” de posar-se al capdavant d’un micròfon que despertarà els oients cada dia: “Ho farem amb moltes ganes i collant, perquè és el que ens toca com a ràdio pública”. Ha enviat una abraçada al País Valencià, a les Illes Balears i a la Catalunya del Nord, Andorra i l’Alguer: “A tots aquells que parlen català perquè el compromís és amb la llengua i, per tant, també amb vosaltres”. A més a més, ha tingut un record especial amb la lingüista Carme Junyent morta aquest cap de setmana.

La voluntat del presentador i l’equip aquesta temporada? “La del mai prou reivindicat Pere VI, viure sense recordar que també hem de morir. Senyores i senyors, benvinguts i benvingudes al nou Matí de Catalunya Ràdio“.

Presentació nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio | Mireia Comas

Altres novetats del programa en aquesta estrena de temporada

En la presentació de la nova temporada de Catalunya Ràdio, van avançar-se algunes de les novetats que tindrà aquest nou Matí de Catalunya Ràdio. Destaca que hagin canviat la sintonia, la que encara és reconeixible però amb un toc modern i trompetes. A més a més, s’ha signat la incorporació de Carles Xuriguera i Rafel Faixedas amb una secció humorística de dimarts a divendres anomenada La peixateria. Cada matí se sentirà el Manu Guix tot trucant en directe a algun oient que ha volgut dedicar una cançó a algun conegut. Joel Díaz tindrà una nova secció i Aida Fita també s’incorpora a aquesta gran família.