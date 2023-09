‘La marató’ de TV3 comença la campanya de difusió sobre la salut sexual

Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Sexual, la CCMA i TV3 donen el tren de sortida a la campanya de sensibilització i difusió sobre la salut sexual i reproductiva de La Marató d’aquest 2023. El programa solidari per excel·lència a Catalunya se celebrarà el pròxim 17 de desembre i posarà el focus sobre una temàtica que engloba tot el conjunt de patologies que afecta més la població, en tots els aspectes i al llarg de tota la vida. Precisament, un focus que il·lumina tothom i l’eslògan “La Marató que dona llum” són els elements que centren la campanya gràfica d’aquest any amb l’objectiu de visibilitzar i normalitzar un àmbit de la salut i un seguit de patologies que sovint queden silenciades dins l’esfera íntima de les persones.

El gran desconeixement i el tabú que envolten la salut sexual i reproductiva han estat els motius que, segons el director de la Fundació de La Marató de TV3, Lluís Bernabé, ha portat a dedicar-hi una edició del programa per primer cop. Bernabé assegura que “es tracta de problemes que pertanyen a l’esfera íntima, envoltats de silenci i dels quals no se’n parla, ni amb la família, ni amb les amistats i, en la majoria dels casos, ni tan sols amb els professionals de la salut. Segons els experts, moltes persones conviuen amb problemes que no saben que es podrien tractar”.

“Treure a la llum aquesta realitat i posar nom als problemes per normalitzar-los” serà un dels grans objectius d’una edició que representa, “un gran repte que emprenem amb gran responsabilitat, molta emoció i respecte, perquè donarà veu a moltíssimes persones”, assegura Bernabé. Alhora, ell mateix considera que aquesta edició de La Marató “permetrà impulsar la recerca en àmbits tan necessaris com la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’aquestes malalties en la ciutadania, amb especial atenció a les dones, el col·lectiu més afectat, juntament amb els joves.” Aquesta recerca s’impulsarà amb els donatius que la ciutadania ja pot fer per aquesta edició a través de tots els canals vigents.

Imatge del cartell de la Marató 2023

Què és la salut sexual i reproductiva?

La salut sexual i reproductiva es defineix com un estat de benestar físic, mental i social en relació amb la sexualitat i la reproducció. Un benestar que va més enllà de l’absència de malalties i la capacitat de reproduir-se, i que implica la llibertat i el respecte màxims en tots els sentits, incloent-hi l’expressió de gènere, la responsabilitat i la informació.

Actualment, a Catalunya hi ha 3 milions de persones amb un problema de salut sexual o reproductiva i, cada any, n’apareixen al voltant de 211.000 nous casos. Dins aquest àmbit hi ha reconegudes més de 200 malalties, entre els quals s’inclouen les patologies relacionades amb el sistema reproductor femení i masculí; les infeccions de transmissió sexual, les malalties relacionades amb l’embaràs, el part o el postpart i amb la menopausa.

Per a la llevadora i sexòloga Georgina Picas, cap de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l’Hospital del Mar, aquest àmbit de la salut “ens interpel·la a tots, des que naixem, ja que tots som éssers sexuals” i per això destaca que cal conscienciar la societat de la seva importància. Picas també afegeix que “els processos que traspassen la salut sexual i reproductiva poden tenir un efecte molt profund al llarg de tota la vida. Pensem, per exemple, en els problemes del sòl pelvià, que afecten un 40% de les persones i poden condicionar molts aspectes de la vida. O en els efectes que poden tenir les pèrdues gestacionals i neonatals.” En referència a les malalties de transmissió sexual, Picas subratlla que cal promoure la prevenció i l’educació afectiva i sexual, sobretot entre el jovent assegurant que “moltes d’aquestes infeccions no presenten símptomes i, per això, és fonamental fer-se les proves per detectar-les i educar i invertir en prevenció.”

Per la seva banda, Elena Carreras, cap d’Obstetrícia i Ginecologia Reproductiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron, posa de manifest la necessitat de contemplar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la medicina i la recerca al voltant de la salut sexual i reproductiva: “Molts problemes que només afecten les dones, per la seva especificitat biològica, com ara els relacionats amb la menstruació, l’embaràs i el postpart, per exemple, no s’han tingut en compte al llarg dels segles o han estat invisibilitzats.” En aquest sentit, Carreras hi afegeix que “la normalització del dolor ha estat un dels més preocupants i que ha portat a no diagnosticar prou bé malalties com l’endometriosi.”

Durant el seu primer embaràs, als 28 anys, Laia Pastor va tenir preeclàmpsia, que causa hipertensió arterial i pèrdua de proteïnes per l’orina, amb risc per a la vida de la mare i del nadó. Li van detectar en una revisió rutinària i li van haver de fer una cesària d’urgència. La Mariona va néixer al cap de vint-i-sis setmanes de gestació, amb només 775 grams. “Jo no havia sentit mai a parlar de la preeclàmpsia ni sabia com era un nadó prematur.” Per això, la Laia pensa que “és importantíssim donar a conèixer malalties com aquesta” i mostrar una realitat que no s’ensenya prou: “No tots els parts acaben amb un nadó a casa. La Mariona es va estar tres mesos a l’hospital, entre la vida i la mort, però afortunadament se’n va sortir.”

Seus telefòniques i voluntariat

El 17 de desembre, La Marató desplegarà les habituals seus telefòniques a la Fira de Barcelona, el Palau de Congressos de Girona, el Port de Tarragona i la Universitat de Lleida per recollir les trucades de donatius. Les persones que vulguin participar-hi com a voluntàries s’hi podran preinscriure a partir del 3 d’octubre a través de la pàgina web de La Marató. La convocatòria es fa amb la col·laboració del Departament de Drets Socials i les places disponibles se sortejaran entre tots els inscrits. Per fer possible tot aquest engranatge de seus telefòniques que fa créixer el marcador, la Fundació comptarà, un any més, amb el suport dels seus col·laboradors institucionals.

Referent internacional de solidaritat

Des del 1992, La Marató ha recaptat més de 239 milions d’euros i ha impulsat 985 projectes de recerca, amb la participació de gairebé 10.000 investigadores i investigadors. D’aquesta manera, el projecte arriba enguany a la 32a edició convertit en un referent internacional de solidaritat, en una de les principals fonts impulsores de la recerca científica d’excel·lència a Catalunya i en una potent plataforma de sensibilització i divulgació social de les malalties tractades.