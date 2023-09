Blanca Paloma reconeix què canviaria de la seva experiència a ‘Eurovisió’

Blanca Paloma ha estat l’última representant espanyola a Eurovisió, una aposta arriscada amb el flamenc com a protagonista que no va obtenir una puntuació gaire bona. No obstant això, l’actuació va ajudar-la a fer-se un nom de manera internacional. Ara que han passat uns mesos, ha reflexionat al respecte en una entrevista molt completa a Bluper en què deixa clar que creu que aquesta experiència l’ajudarà: “Ara estic fent la transició de tota aquesta emoció que hem viscut tots”.

Actualment, està centrada en la creació del seu primer disc. El que té clar és que sempre serà fidel a si mateixa i això no ho impedirà cap discografia o influència: “Mai no faré res que no em representi”. Sobre l’actuació i el resultat final a Eurovisió, la dissetena posició, diu que està satisfeta: “Crec que la meva proposta tenia qualitat i és aquesta la cosa per la qual apostaré en el meu disc. No he tornat a veure la meva actuació, però no tinc por de tornar a veure-la“.

Si no ho ha fet, diu, és perquè el resultat li hauria agradat, perquè va sentir-se “molt tranquil·la” i “orgullosa” d’haver portat una proposta “arriscada”. I afegeix: “Crec que els valents van ser aquells que la van votar i tant de bo continuïn escollint propostes així i la Marca Espanya s’associï a la qualitat“.

L’única cosa que intentaria millorar de cara a una segona i hipotètica actuació en aquest mateix escenari? Millorar el seu anglès: “Continuo treballant-lo, així que espero poder parlar-lo millor. Tenia certs límits amb l’idioma, però ha estat tota una experiència fer-me entendre. Si tornés, intentaria estar més preparada en aquest sentit”.

Blanca Paloma aplaudeix l’oportunitat que li ha aportat Eurovisió

Considera que va ser una victòria el que va aconseguir al festival internacional: “Després de tant de temps hem pogut enviar una candidatura que era de la nostra arrel. Aquest és un èxit! A saber quan tornarem a portar a Eurovisió una cosa així… Seria maco poder mostrar tota la nostra diversitat. No sento que em penalitzi la posició en la qual vaig quedar perquè la meva carrera encara ha de començar“.

Diu que ha rebut moltíssims missatges de suport de tot arreu i que hi ha gent estrangera que també vol continuar descobrint el gènere del flamenc, “el que potser va trobar per primera vegada a Eurovisió“. Està convençuda que d’aquí a deu anys continuarà sentint-se “orgullosa” del que ha fet, a més a més.

La representant d’Espanya, Blanca Paloma, a Eurovisió 2023 | EBU

De moment té clar que vol continuar lligada al format, ja que mai no hauria dit que presentar-se al Benidorm Fest podria tenir tants beneficis per a ella: “Jo no tenia cap vincle amb la televisió i després fixa’t, he fet de la televisió una aliada que ha servit de plataforma per poder mostrar tot el que tenia. Tornar-me a presentar? Per què no? Ha estat una molt bona experiència, fins i tot Eurovisió“.