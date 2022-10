Karina carrega contra el Benidorm Fest per ignorar la seva candidatura

Karina volia tornar a la primera línia mediàtica i, per tal d’aconseguir-ho, va enviar un vídeo a TVE per presentar-se com a candidata al Benidorm Fest. La cantant volia tornar a representar Espanya a Eurovisió, el que ja va fer el 1971 quan va quedar en una boníssima segona posició al rànquing gràcies a Un mundo nuevo. Quin ha estat el problema? Que la direcció del festival ha considerat que no era una opció prou bona per entrar entre els 18 finalistes.

De res no li ha servit la trajectòria o el nom mediàtic que té després de tantes dècades en la música. Els seleccionats han estat uns altres, entre els quals destaquen quatre catalans que opten a ocupar aquesta plaça que ella tant desitjava. Només unes hores després de la publicació de la llista de participants, Karina ha compartit un vídeo en el seu perfil d’Instagram en què carrega contra l’organització del Benidorm Fest per no comptar amb ella.

Karina, enfadada pel tracte que ha rebut de l’organització del Benidorm Fest

“Avui us vull explicar un secret que no saben ni tan sols les meves filles. Vull dir-vos que m’he presentat al Benidorm Fest. Havia presentat una cançó preciosa que parla de la dona, dels nostres somnis, de les nostres alegries, de les ganes de fer coses que tenim malgrat haver fet anys… Què passa? Perquè ja tenim uns anys no podem fer res? No, estan molt equivocats. Volia optar a aquest lloc per animar tota la gent de la meva generació i també als joves que van començar a seguir-me durant la pandèmia”, ha engegat.

Karina critica la direcció de TVE pel Benidorm Fest | Instagram

Karina es mostra enfadada perquè assegura que ni tan sols s’han posat en contacte amb ella per dir-li que, finalment, no ha estat escollida: “Tinc el dubte de si hauran escoltat la cançó o no perquè no m’han enviat un correu, ni un Whatsapp ni una trucada. Res. No m’han dit si la cançó agrada o no agrada, no m’han dit res. Què insulsos! Quan pugui posar-la ho faré perquè la sentiu”.