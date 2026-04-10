Karina va anunciar, el passat mes de novembre, que estaria un temps allunyada de les xarxes socials per culpa d’un problema de salut. La culpa la tenia una molèstia al maluc dret, que li feia mal des de feia molts anys. Els metges van considerar que havia arribat el moment d’operar-la i semblava que la intervenció seria senzilla, però van trobar-se amb una complicació a quiròfan que no s’esperaven. Ara, quan es troba més recuperada, ha reunit les forces per seure al plató d’Y ahora Sonsoles per explicar què va passar i com es troba.
La icònica cantant ha de caminar amb l’ajuda d’un bastó des de llavors, el que ja indica que massa bé no ha anat la cosa. Diu que feia dos anys que tenia el maluc destrossat: “Em feia mal, però ho dissimulava tot el que podia“. El traumatòleg la va avisar que l’os podria acabar trencant-se i que el millor era mirar d’arreglar-ho en una operació que consistia en acabar de trencar-la, però pel lloc correcte.
El problema és que no va anar tan bé com s’esperaven i els metges van espantar-se… però no més que ella, sobretot quan va sentir una frase demolidora: “Ens deixa“. “Jo no sabia qui marxava, però sembla ser que es referien a mi“, ha dit en un to de broma que diu que mantindrà sempre perquè vol que la recordin com una dona “alegre”. De fet, assegura que enmig de l’operació va estar cantant nadales com si res.
Després sabria que havia patit un trombe: “No sé si al cor o al cap, l’únic que em van dir és que em vaig recuperar al mateix quiròfan. Després de cinc hores em van traslladar a l’UCI“. Al llarg de tota la intervenció, les filles l’esperaven a la sala sense informació. Tenint en compte que els havien dit que seria una operació ràpida i senzilla, van arribar a témer el pitjor quan veien que allò s’allargava i ningú no els hi deia res: “Estaven desesperades“.
Karina agraeix el suport a la seva exparella, l’infermer durant aquesta recuperació
En aquesta entrevista a Antena 3, la cantant ha volgut agrair el suport que està rebent de la seva exparella. El pare de la seva filla gran ha estat cuidant-la a casa aquests últims mesos, malgrat haver trencat fa molts anys: “Ell no té la culpa que jo l’estimi, em conformo amb la seva amistat i suport. És molt dolç, ell em va dir que deixés el caminador i que passés a anar amb bastó“.
Aquesta veu icònica del pop espanyol dels anys 60 i 70 està centrada, ara, en acabar de recuperar-se. L’estrella d’El baúl de los recuerdos, qui recordem que va quedar en segona posició a Eurovisió, ha reconvertit la seva carrera els últims anys i s’està fent famosa entre els més joves perquè és molt activa en el seu canal d’Instagram. Tots ells han omplert el perfil de missatges de suport i els millors desitjos perquè deixi aquest problema de salut enrere i torni a ser la de sempre aviat.