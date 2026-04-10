Karina anunció, el pasado mes de noviembre, que estaría un tiempo alejada de las redes sociales por culpa de un problema de salud. La culpa la tenía una molestia en la cadera derecha, que le dolía desde hacía muchos años. Los médicos consideraron que había llegado el momento de operarla y parecía que la intervención sería sencilla, pero se encontraron con una complicación en quirófano que no esperaban. Ahora, cuando se encuentra más recuperada, ha reunido las fuerzas para sentarse en el plató de Y ahora Sonsoles para explicar qué pasó y cómo se encuentra.

La icónica cantante tiene que caminar con la ayuda de un bastón desde entonces, lo que ya indica que no ha ido tan bien la cosa. Dice que hacía dos años que tenía la cadera destrozada: «Me dolía, pero lo disimulaba todo lo que podía«. El traumatólogo le avisó que el hueso podría acabar rompiéndose y que lo mejor era intentar arreglarlo en una operación que consistía en terminar de romperlo, pero por el lugar correcto.

Karina explica las complicaciones que ha tenido en una operación de cadera | Antena 3

El problema es que no fue tan bien como se esperaban y los médicos se asustaron… pero no más que ella, sobre todo cuando escuchó una frase demoledora: «Nos deja«. «Yo no sabía quién se iba, pero parece ser que se referían a mí«, ha dicho en un tono de broma que dice que mantendrá siempre porque quiere que la recuerden como una mujer «alegre». De hecho, asegura que en medio de la operación estuvo cantando villancicos como si nada.

Después sabría que había sufrido un trombo: «No sé si en el corazón o en la cabeza, lo único que me dijeron es que me recuperé en el mismo quirófano. Después de cinco horas me trasladaron a la UCI«. A lo largo de toda la intervención, las hijas la esperaban en la sala sin información. Teniendo en cuenta que les habían dicho que sería una operación rápida y sencilla, llegaron a temer lo peor cuando veían que aquello se alargaba y nadie les decía nada: «Estaban desesperadas«.

Karina agradece el apoyo a su expareja, el enfermero durante esta recuperación

En esta entrevista en Antena 3, la cantante ha querido agradecer el apoyo que está recibiendo de su expareja. El padre de su hija mayor ha estado cuidándola en casa estos últimos meses, a pesar de haber roto hace muchos años: «Él no tiene la culpa de que yo lo ame, me conformo con su amistad y apoyo. Es muy dulce, él me dijo que dejara el caminador y que pasara a ir con bastón«.

Esta voz icónica del pop español de los años 60 y 70 está centrada, ahora, en terminar de recuperarse. La estrella de El baúl de los recuerdos, quien recordamos que quedó en segunda posición en Eurovisión, ha reconvertido su carrera en los últimos años y se está haciendo famosa entre los más jóvenes porque es muy activa en su canal de Instagram. Todos ellos han llenado el perfil de mensajes de apoyo y los mejores deseos para que deje este problema de salud atrás y vuelva a ser la de siempre pronto.