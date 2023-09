Karina és una de les concursants que forma part de la plantilla d’aquesta edició de Gran Hermano VIP. El seu fitxatge va sorprendre, ja que feia molt que no se la veia a televisió i encara menys lligada a un reality com aquest. Després d’uns dies amb el secret ben amagat, finalment s’ha trencat i ha confessat per què ha acceptat una proposta que no fa gens per a ella. La cantant, coneguda especialment pel seu pas per Eurovisió, ha hagut de recórrer a aquest programa per poder guanyar diners ràpidament.

El pitjor de tot és per què necessita el premi en metàl·lic que ofereix Telecinco, ja que no s’hi ha apuntat perquè travessi una crisi financera. En realitat, ha hagut de fer aquest pas per ajudar la seva filla i la seva neta. La petita Ana està malalta des de fa un temps i tota la família s’estaria esforçant en poder pagar els metges que necessita, una despesa important a la qual Karina hauria volgut col·laborar com àvia.

Molt preocupada, ha reconegut que pateix molt per aquest tema: “La meva neta està una mica malalta, però jo li demano a Déu cada nit que es posi bona. Per aquest motiu soc aquí, per tal que la meva filla pugui buscar metges millors”.

Karina entra a GH VIP per desesperació | Telecinco

La filla de Karina revela què li passa a la neta

Azahara, la filla de Karina, ha donat la cara després d’aquesta confessió de la mare. Ha explicat que la seva filla va ser diagnosticada d’una malaltia rara i greu quan encara no tenia els dos mesos de vida. La segona dels seus tres fills va néixer el 2021 i ha estat ingressada unes quantes vegades des de llavors: “Actualment, està controlada i la seva vida és el més normal possible, però a causa de la seva malaltia necessita una cura permanent les 24 hores. És per aquest motiu que no podré anar a plató a defensar la meva mare, però ho farà el meu pare”.

La noia no ha volgut donar més detalls i ha deixat clar que aquestes seran les úniques declaracions que concedirà sobre el tema perquè vol “mantenir l’anonimat” de la seva família i dels seus tres fills. Això sí, diu que aprofitarà la presència de la mare a televisió per demanar més investigació i formació, així com ajudes econòmiques a famílies com ella amb nens amb malalties minoritàries: “Vull donar visibilitat a aquestes famílies per recordar que els nostres fills tenen una malaltia, però no són estranys. Al contrari, són petits herois”.

Contenta i agraïda al que està fent la mare per elles, li ha enviat un missatge molt tendre: “Gràcies, mama. Ja ho he dit i no em cansaré de dir-ho, ets la dona més bona, bonica, divertida i valenta del món. T’estimem moltíssim. La meva filla té la millor família que podia tenir”.