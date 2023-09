‘GH VIP’ s’encén: un atac d’ansietat, un infiltrat i un toc d’atenció

Gran Hermano VIP ha tornat a la graella amb un munt d’explosius. El reality més exitós de Telecinco sap que ha d’oferir espectacle si realment vol millorar les pèssimes xifres d’audiència de la cadena i és per això que aquest diumenge, en el debat, s’ha vist de tot. Des d’un concursant amb un atac d’ansietat, a una esbroncada del presentador i la notícia que un dels participants és un infiltrat. Anem a pams.

Ha preocupat veure passar-ho malament al Luca Dazi, un dels exconcursants de Masterchef més polèmics. El jove tiktoker es troba a dins del grup de personatges amb menys privilegis dins de la casa de Gran Hermano i no està gestionant-ho gaire bé. De fet, s’ha posat molt nerviós en veure tot el que tenen els altres i no ha fet més que plorar de la impotència i la ràbia. Estaven convençuts que aquest diumenge els deixarien sortir de la cova, però no ha estat així i el noi s’ha trencat.

En la següent connexió, no se’l veia enlloc i la direcció explicava que havia hagut de ser atès: “Tenia massa idealitat estar aquí i m’ha donat una mica d’ansietat, però vull que la meva família estigui tranquil·la. M’han atès quatre persones i l’equip del programa és genial”.

Un concursant de GH VIP té un atac d’ansietat | Telecinco

Un infiltrat dins de Gran Hermano VIP

Com a novetat de l’edició d’enguany, han explicat que un dels concursants que han entrat a formar part del grup és, en realitat, un infiltrat. Una de les proves que hauran de superar és intentar esbrinar de qui es tracta i a quin doble joc està jugant.

El que no saben és que es tracta de Pedro García Aguado, que de moment està dissimulant més o menys bé. Alguns han començat a sospitar d’ell perquè creuen que el Hermano Mayor no té el perfil de concursant d’aquest reality, però encara no l’han descobert. De fet, també sospiten de Karina i Carmen Alcayde. L’experiència de Pedro a dins del concurs continuarà fins que algú se n’adoni i, en aquell moment, entrarà un altre famós a la casa en el seu lloc.

Pedro García Aguado era l’infiltrat | Telecinco

Ion Aramendi, forçat a fer un toc d’atenció a Álex Caniggia

Ara que tots estan examinant l’actitud dels altres, comencen a sorgir noms de sospitosos i retrets. Oriana no ha dubtat en assenyalar directament a Álex Caniggia, ja que creu que no té cap mena de sentit que estigui concursant allà: “Ell és multimilionari, així que segur que és ell”. El noi, lluny d’intentar defensar-se amb algun argument, ha optat per carregar contra ella amb una actitud que no ha fet gens de gràcia: “Ets una ridícula. Em tens ràbia o enveja? Jo no t’ataco, no m’ataquis”, deia abans de començar a tensar-se de debò la cosa entre ells.

La discussió ha estat lletja i el presentador ha hagut d’intervenir: “Álex, fes-me cas. Controla’t i controla el llenguatge immediatament”. La mala relació entre ells està sent evident i la situació sembla lluny de calmar-se. Aquest primer debat ha obtingut un bon 14,2% de share, però de tota manera queda en segona posició per darrere de la pel·lícula de TVE que s’emporta el 14,4%. La cosa està una mica més igualada, per això, el que pot acabar beneficiant a Telecinco.