Jorge Javier Vázquez està desesperat. No està agradant gens el nou programa que presenta a Telecinco cada vespre, un Cuentos Chinos que hauria de fer la competència a El Hormiguero i que, en realitat, està quedant en ridícul. L’estrena no va fer els números que esperaven, però és que les següents entregues han baixat encara més.

Aquest dimecres, de fet, només va apuntar un 6,8% de share a Espanya i un encara pitjor 5,3% a Catalunya. I això que tenia l’escaleta plena d’escenes potents, ja que havia convidat a la mare a plató per intentar cridar l’atenció dels més tafaners i, a més a més, va atrevir-se a cantar en directe amb Prince Royce al costat.

Res d’això no ha convençut, però de tota manera són molts els espectadors que han analitzat l’espectacle que va oferir el de Badalona. El moment més comentat ha estat, sense cap mena de dubte, aquell en el qual demanava al seu convidat poder cantar amb ell a l’escenari. El resultat ha estat surrealista, tenint en compte com de malament ha cantat Jorge Javier. No se sabia la lletra i tampoc no ho ha fet gens bé.

“Doneu-me un micròfon. Jo vull cantar amb tu la cançó que tens amb Shakira”, deia tot just abans d’atrevir-se a cantar al seu costat. El resultat, com dèiem, ha estat indescriptible.

La mare de Jorge Javier Vázquez, convidada a Cuentos chinos

Per una altra banda, Jorge Javier Vázquez també va intentar una altra tàctica per cridar l’atenció de la poca audiència que encara el segueix. La idea era bona, convidar a la mare al programa perquè la gent pogués veure la seva faceta més familiar. Només arribar, la dona deixava clar que no sabia què havia de fer: “Què he de dir? Jo estic molt contenta d’estar aquí sí. Em preguntes qui m’agradaria que vingués? Doncs Kiko Matamoros. Ho he dit bé?”, deia.

Jorge Javier estava molt emocionat de tenir la mare a plató amb ell i ho ha intentat explotar: “Quina il·lusió tenir-te aquí. Tu pots dir el que vulguis! Però recorda que estem en un altre programa ara”, deia tot fent referència al seu desig d’entrevistar un antic col·laborador de Sálvame. Això tampoc no ha funcionat si ens fixem en la baixa audiència que ha fet. Totes les mirades estaran posades en les dades d’avui i de demà, dues oportunitats que haurà d’aprofitar si no vol que la cúpula de Telecinco comenci a plantejar-se treure-li el programa només una setmana després d’haver-lo estrenat.