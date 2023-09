Jorge Javier Vázquez ha tornat a televisió després de la baixa mèdica i la reaparició ha estat majestuosa. Aquest dilluns s’ha posat al capdavant de Cuentos chinos, la nova aposta de Telecinco per intentar competir amb El Hormiguero de Pablo Motos. L’objectiu del presentador de Badalona és esgarrapar tots els punts d’audiència que pugui a un rival que és líder des de fa dècades, un tron que no serà fàcil de batre. I com ho pensa fer? En aquesta primera posada en escena, s’han descobert molts dels secrets d’un espai innovador, gamberro i molt ràpid que res no té a veure amb res del que ha fet la cadena fins ara.

La idea és tenir una entrevista principal i, mentrestant, anar presentant col·laboradors amb seccions amb què intenten fer gràcia amb un humor àcid i moltes indirectes punyents. Potser el tret més diferencial és el plató, un espai immens de 1.000 metres quadrats que han decorat d’un color vermell intens i amb molts elements xinesos. Una bona idea ha estat començar el programa uns minuts abans que El Hormiguero, una manera de captar l’atenció dels indecisos que encara no havien sintonitzat l’altra cadena.

Hi havia molta curiositat per saber qui seria el primer entrevistat i, finalment, s’ha descobert que era el mateix Jorge Javier. Realment semblava la millor opció, tenint en compte que hi havia moltíssima expectació al voltant del seu retorn després de quatre mesos malalt. No se sabia què li havia passat i què tenia que li havia impedit, fins i tot, acudir a l’últim programa de Sálvame per acomiadar-lo. Ell s’ha sincerat amb l’audiència, sí, però tothom ha coincidit a les xarxes que hauria d’haver explotat més una autoentrevista que podia marcar la diferència amb l’oferta de l’altra cadena.

Així ha estat el retorn de Jorge Javier Vázquez | Telecinco

Jorge Javier Vázquez reconeix que ha estat malalt i explica què li passava

El presentador ha estat sense treballar des del passat mes de maig, quan publicava un post en el seu perfil d’Instagram en què anunciava que es prendria un temps fora de televisió “per recuperar-se“. Sempre ha dit que l’ictus el va canviar, ja que els metges van confirmar-li que havia tingut molt a veure l’alt estrès que patia a la feina. El català no volia tornar a passar per una situació similar i el 18 de maig va tornar a espantar-se, quan va patir una pujada de tensió molt forta per la qual va haver de ser ingressat a l’hospital: “Ningú no acaba a urgències perquè sí… Em vaig adonar que no podia continuar estirant de mi, que no podia continuar”.

Jorge Javier creu que el va afectar el moment de transició que travessava la cadena, justament amb el canvi directiu i la decisió de cancel·lar Sálvame i canviar tot el codi deontològic: “Per a mi, aquesta transició va ser especialment dolorosa. En aquesta baixa mèdica, he viscut estats d’ànims tan diferents com la ràbia, la ira o el desengany. Finalment, vaig saber què va passar exactament i qui va participar en aquestes decisions. Ara torno a ser aquí amb una única missió, venir a fer el que sé que és entretenir. No vinc amb ànims de revenja, l’únic que vull és demanar a la gent que no treballa que tampoc no emboliqui la troca”, diu en un discurs que clarament vol ser una clatellada directa cap a la cúpula.

A més a més, ha insistit un parell de vegades en què no parlarà de política en aquest espai perquè “ha après la lliçó” després de les esbroncades que va rebre quan presentava Sálvame. El que no ha pogut evitar és deixar anar un parell d’indirectes, com quan ha deixat anar que li “encanta” treballar “en un plató rojo“. A la xarxa, de fet, molts han dit que l’estètica que havia escollit amb el seu nou look els recorda a la de Kim Jong-un, el dictador nord-coreà. El més probable és que Jorge Javier ho hagi fet a propòsit després que alguns s’havien referit a ell com “el petit dictador”.

QUE HAN VESTIDO A JORGE JAVIER DE KIM JONG UN JAJAJAJAJAJAJAJA#CuentosChinos1 pic.twitter.com/NW06hP02bQ — Tele en Vena | 📺 (@TVenVena) September 11, 2023

Jorge Javier al plató nou | Telecinco

Jorge Javier Vázquez critica el programa de les tardes i envia un missatge a Pablo Motos

El presentador ha vingut amb ganes de deixar anar l’artilleria pesant i no ha dubtat en carregar contra el programa de les tardes que ha substituït Sálvame. Què ha dit? Sense cap mirament, ha parlat malament dels tertulians que han acompanyat a Sandra Barneda: “Si fos algun dels col·laboradors que han treballat aquest estiu a televisió, estaria tement perquè probablement aniran a presó per haver avorrit l’audiència d’aquesta manera”.

El mejor zasca de la noche…la tele que echaba de menos 😂 #CuentosChinos1 #CuentosChinos pic.twitter.com/SIBcarmd4i — PedriN 📺 (@Pedri_TV) September 11, 2023

Tot just abans de començar el programa, Jorge Javier compartia a Instagram la carta que ha escrit al seu nou rival, Pablo Motos: “Estimat Pablo, soc el teu nou veí de la vorera de davant. Vinc a conviure amb tu. Fa tants anys que estàs sol a aquestes hores de la nit que he dit que estaria bé venir a fer-te una mica de companyia. Com va dir Andreu Buenafuente, la gent de la nostra professió no competim, coincidim”.

“Estimat Pablo, jo no soc ximple i sé que la teva casa és majestuosa. Però mira, la meva la deixaré moníssima i acollidora. Sé que segurament alguna vegada coincidirem en convidar a les mateixes persones i entendré que prefereixin anar a casa teva abans que a la meva, però no deixaré de convidar-les. Crec que hi ha lloc per a totes i no sé, potser els ve de gust venir a conèixer-me”, avisa.

Anabel Alonso i Susi Caramelo, les famoses que s’estrenen com a tertulianes de Cuentos chinos

Entre els col·laboradors que ha contractat el programa de Jorge Javier Vázquez, destaquen Susi Caramelo i Anabel Alonso. La secció de la primera ha estat rebuda amb molts aplaudiments, ja que es dedicarà a entrar a les cases dels famosos per permetre que l’audiència pugui tafanejar. Això, amb un humor negre i cap pèl a la llengua fidel al seu estil. En aquest primer programa ja s’ha demostrat que té molta química amb el presentador, amb qui s’han dedicat unes clatellades àcides que poden anar a més.

La conexión entre @Susi_Caramelo y @jjaviervazquez me parece INCREÍBLE. Utilizan un lenguaje, en forma de humor ácido, que ambos entienden perfectamente. Y se transmite en pantalla.



¿Y la sección de Susi? Se acaba de crear una NECESIDAD. ¡Qué maravilla!🤣#CuentosChinos1 pic.twitter.com/5k603QWqTi — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 11, 2023

En canvi, no ha agradat tant el que ha presentat Anabel Alonso. En el seu cas, es dedicarà a presentar algunes de les notícies d’actualitat tot seguint l’humor i la manera de fer que la caracteritza. A alguns se’ls hi ha fet pesada i no ha acabat de quallar, però encara té temps a adaptar-s’hi. Una altra que s’hi ha estrenat amb més crítiques que bons comentaris ha estat Celia Villalobos, ella ha rebut per totes bandes perquè no s’ha entès què havia d’aportar i no és de l’estil de la resta de seccions.

Escucharme una cosita …

Es necesario que metáis ahí a la Villalobos?

Por favor ese dinosaurio no encaja ahí de ninguna manera!!#CuentosChinos1 — Quima23 (@Quima23) September 11, 2023

Els teleespectadors opinen sobre l’estrena del nou programa de Telecinco

El programa té bona base, és divertit i molt entretingut. El problema és que han volgut demostrar tot el que tenen a oferir i ha acabat sent una estrena angoixant de ritme massa ràpid que realment no permetia que el teleespectador ho país tot. Caldrà veure quina audiència aconsegueix, és clar. De moment, a la xarxa la gent ja ha començat a pronunciar-se i hi ha crítiques positives i negatives al 50%.

‘Cuentos Chinos’ es una fábula al entretenimiento. Una pastilla de éxtasis. Rápido, alocado, colorido, ecléctico y gamberro.

Jorge Javier está en su salsa. Una salsa china con buena digestión y que lo acerca al espectador.

Enhorabuena @fabricatele @jjaviervazquez #CuentosChinos1 — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) September 11, 2023

Tras ver #CuentosChinos1 tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. Es fresco, gamberro y resucita el espíritu de #Telecinco que parecía haber desaparecido. Espero que se convierta en una alternativa real al cuñadismo de #ElHormiguero. Bravo, #LaFabricaDeLaTele 👏🏼 pic.twitter.com/RyHKNObcNd — Planeta Marika 🐞 (@planetamarika) September 11, 2023

Me quedo con lo positivo: bienvenido Jorge Javier, sigues teniendo un no sé qué, que qué sé yo, que engancha, aún mereciendo un formato mucho mejor. Todavía se puede arreglar! #CuentosChinos1 — Inconformella (@desdemicuore) September 11, 2023

De momento MUCHO QUE MEJORAR

Pinta bien, pero me sobra Anabel Alonso, centraría+, entrevistas a invitados y 1par de secciones graciosas , Susi Caramelo y Germán,la gata china…regulera

Ayer iban a contrarreloj y se pisaban continuamente, espero q eso lo mejoren!#CuentosChinos1 pic.twitter.com/awQ3aPiVIY — ✨FlamenKito Roch✨ (@Flamenkito_Roch) September 12, 2023