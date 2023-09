Zascas y humor gamberro en el estreno del nuevo programa de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a televisión después de la baja médica y la reaparición ha sido majestuosa. Este lunes se ha puesto al frente de Cuentos chinos , la nueva apuesta de Telecinco para intentar competir con El Hormiguero de Pablo Motos. El objetivo del presentador de Badalona es arañar todos los puntos de audiencia que pueda a un rival que es líder desde hace décadas, un trono que no será fácil de batir. ¿Y cómo lo piensa hacer? En esta primera puesta en escena, se han descubierto muchos de los secretos de un espacio innovador, gamberro y muy rápido que nada tiene que ver con nada de lo que ha hecho la cadena hasta ahora.

La idea es tener una entrevista principal y, mientras tanto, ir presentando colaboradores con secciones con que intentan hacer gracia con un humor ácido y muchas indirectas penetrantes. Quizás el rasgo más diferencial es el plató, un espacio inmenso de 1.000 metros cuadrados que han decorado de un color rojo intenso y con muchos elementos chinos. Una buena idea ha sido empezar el programa unos minutos antes de que El Hormiguero , una manera de captar la atención de los indecisos que todavía no habían sintonizado la otra cadena.

Había mucha curiosidad por saber quién sería el primero entrevistado y, finalmente, se ha descubierto que era el mismo Jorge Javier. Realmente parecía la mejor opción, teniendo en cuenta que había muchísima expectación alrededor de su retorno después de cuatro meses enfermo. No se sabía qué le había pasado y qué tenía que le había impedido, incluso, acudir en el último programa de Sálvame para despedirlo. Él se ha sincerado con la audiencia, sí, pero todo el mundo ha coincidido en las redes que tendría que haber explotado más una autoentrevista que podía marcar la diferencia con la oferta de la otra cadena.

Así ha sido el retorno de Jorge Javier Vázquez | Telecinco

Jorge Javier Vázquez reconoce que ha estado enfermo y explica qué le pasaba

El presentador ha estado sin trabajar desde el pasado mes de mayo, cuando publicaba un post en su perfil de Instagram en el que anunciaba que se tomaría un tiempo fuera de televisión «para recuperarse«. Siempre ha dicho que el ictus lo cambió, ya que los médicos le confirmaron que había tenido mucho que ver el alto estrés que sufría en el trabajo. El catalán no quería volver a pasar por una situación similar y el 18 de mayo volvió a asustarse, cuando sufrió una subida de tensión muy fuerte por la que tuvo que ser ingresado en el hospital: «Nadie acaba a urgencias porque sí… Me di cuenta de que no podía continuar estirando de mí, que no podía continuar».

Jorge Javier cree que lo afectó el momento de transición que atravesaba la cadena, justamente con el cambio directivo y la decisión de cancelar Sálvame y cambiar todo el código deontológico: «Para mí, esta transición fue especialmente dolorosa. En esta baja médica, he vivido estados de ánimo tan diferentes como la rabia, la ira o el desengaño. Finalmente, supe qué pasó exactamente y quién participó en estas decisiones. Ahora vuelvo a ser aquí con una única misión, venir a hacer lo que sé que es entretener. No vengo con ánimos de revancha, lo único que quiero es pedir a la gente que no trabaja, que tampoco enrede», dice en un discurso que claramente quiere ser un zasca directo a la cúpula.

Además, ha insistido un par a veces en que no hablará de política en este espacio porque «ha aprendido la lección» después de las abucheadas que recibió cuando presentaba Sálvame . Lo que no ha podido evitar es soltar un par de indirectas, como cuando ha soltado que le «encanta» trabajar «en un plató rojo «. En la red, de hecho, muchos han dicho que la estética que había escogido con su nuevo look les recuerda a Kim Jong-un, el dictador norcoreano. Lo más probable es que Jorge Javier lo haya hecho a propósito después de que algunos se habían referido a él como «el pequeño dictador».

QUE HAN VESTIDO A JORGE JAVIER DE KIM JONG UN JAJAJAJAJAJAJAJA#CuentosChinos1 pic.twitter.com/NW06hP02bQ — Tele en Vena | 📺 (@TVenVena) September 11, 2023

Jorge Javier en el plató nuevo | Telecinco

Jorge Javier Vázquez critica el programa de las tardes y envía un mensaje a Pablo Motos

El presentador ha venido con ganas de soltar la artillería pesada y no ha dudado al cargar contra el programa de las tardes que ha sustituido a Sálvame . ¿Qué ha dicho? Sin ningún miramiento, ha hablado mal de los tertulianos que han acompañado a Sandra Barneda: «Si fuera alguno de los colaboradores que han trabajado este verano a televisión, estaría temiendo porque probablemente irán a prisión por haber aburrido a la audiencia de este modo».

El mejor zasca de la noche…la tele que echaba de menos 😂 #CuentosChinos1 #CuentosChinos pic.twitter.com/SIBcarmd4i — PedriN 📺 (@Pedri_TV) September 11, 2023

Apenas antes de empezar el programa, Jorge Javier compartía en Instagram la carta que ha escrito a su nuevo rival, Pablo Motos: «Querido Pablo, soy tu nuevo vecino de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Hace tantos años que estás solo en estas horas de la noche que he dicho que estaría bien venir a hacerte un poco de compañía. Cómo dijo Andreu Buenafuente, la gente de nuestra profesión no competimos, coincidimos».

«Querido Pablo, yo no soy tonto y sé que tu casa es majestuosa. Pero mira, la mía la dejaré monísima y acogedora. Sé que seguramente alguna vez coincidiremos al invitar a las mismas personas y entenderé que prefieran ir a casa tuya antes que a la mía, pero no dejaré de invitarlas. Creo que hay lugar para todas y no sé, quizás los apetece venir a conocerme», avisa.

Anabel Alonso y Susi Caramelo, las famosas que se estrenan como tertulianas de Cuentos chinos

Entre los colaboradores que ha contratado el programa de Jorge Javier Vázquez, destacan Susi Caramelo y Anabel Alonso. La sección de la primera ha sido recibida con muchos aplausos, ya que se dedicará a entrar en las casas de los famosos para permitir que la audiencia pueda curiosear. Esto, con un humor negro y ningún pelo a la lengua fiel a su estilo. En este primer programa ya se ha demostrado que tiene mucha química con el presentador, con quien se han dedicado unos zascas ácidos que pueden ir además.

La conexión entre @Susi_Caramelo y @jjaviervazquez me parece INCREÍBLE. Utilizan un lenguaje, en forma de humor ácido, que ambos entienden perfectamente. Y se transmite en pantalla.



¿Y la sección de Susi? Se acaba de crear una NECESIDAD. ¡Qué maravilla!🤣#CuentosChinos1 pic.twitter.com/5k603QWqTi — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 11, 2023

En cambio, no ha gustado tanto el que ha presentado Anabel Alonso. En su caso, se dedicará a presentar algunas de las noticias de actualidad siguiendo el humor y la manera de hacer que la caracteriza. A algunos se los hay hecho pesada y no ha acabado de cuajar, pero todavía tiene tiempo a adaptarse. Otra que se ha estrenado con más críticas que buenos comentarios ha sido Celia Villalobos, ella ha recibido por todas bandas porque no se ha entendido qué tenía que aportar y no es del estilo del resto de secciones.

Escucharme una cosita …

Es necesario que metáis ahí a la Villalobos?

Por favor ese dinosaurio no encaja ahí de ninguna manera!!#CuentosChinos1 — Quima23 (@Quima23) September 11, 2023

Los telespectadores opinan sobre el estreno del nuevo programa de Telecinco

El programa tiene buena base, es divertido y muy entretenido. El problema es que han querido demostrar todo lo que tienen a ofrecer y ha acabado siendo un estreno de ritmo demasiado rápido que realmente no permitía que el telespectador lo captara todo. Habrá que ver qué audiencia consigue, está claro. De momento, en la red la gente ya ha empezado a pronunciarse y hay críticas positivas y negativas al 50%.

‘Cuentos Chinos’ es una fábula al entretenimiento. Una pastilla de éxtasis. Rápido, alocado, colorido, ecléctico y gamberro.

Jorge Javier está en su salsa. Una salsa china con buena digestión y que lo acerca al espectador.

Enhorabuena @fabricatele @jjaviervazquez #CuentosChinos1 — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) September 11, 2023

Tras ver #CuentosChinos1 tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. Es fresco, gamberro y resucita el espíritu de #Telecinco que parecía haber desaparecido. Espero que se convierta en una alternativa real al cuñadismo de #ElHormiguero. Bravo, #LaFabricaDeLaTele 👏🏼 pic.twitter.com/RyHKNObcNd — Planeta Marika 🐞 (@planetamarika) September 11, 2023

Me quedo con lo positivo: bienvenido Jorge Javier, sigues teniendo un no sé qué, que qué sé yo, que engancha, aún mereciendo un formato mucho mejor. Todavía se puede arreglar! #CuentosChinos1 — Inconformella (@desdemicuore) September 11, 2023

De momento MUCHO QUE MEJORAR

Pinta bien, pero me sobra Anabel Alonso, centraría+, entrevistas a invitados y 1par de secciones graciosas , Susi Caramelo y Germán,la gata china…regulera

Ayer iban a contrarreloj y se pisaban continuamente, espero q eso lo mejoren!#CuentosChinos1 pic.twitter.com/awQ3aPiVIY — ✨FlamenKito Roch✨ (@Flamenkito_Roch) September 12, 2023