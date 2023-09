María Jiménez ha rebut l’últim adeu l’endemà de la seva mort. La folklòrica ha perdut la vida als 73 anys i molts famosos s’han traslladat fins a la capella ardent que han habilitat per mostrar els seus respectes. A més a més, ella hauria deixat per escrit que volia que el seu cos fos traslladat en cotxe de cavalls per Triana, el seu estimat barri de Sevilla, i així ho estan fent ara mateix sota molta expectació.

Fins ara no s’havia sabut quina era la causa de la mort, ja que ni tan sols s’havia filtrat a la premsa que estigués malalta. L’encarregat d’explicar què ha passat ha estat el seu fill, que ha tret a la llum que en realitat ja sospitaven que María Jiménez podria morir aviat: “Ella no s’ha assabentat de la seva mort, simplement sabia que havia vingut a Sevilla a fer-se un TAC i no ha patit. Aquesta havia de ser una prova rutinària per veure com avançava el càncer que patia, però no va poder tornar a casa. El més important és que no ha patit”.

El fill de María Jiménez s’acomiada d’ella en una capella ardent | Europa Press

Així està sent l’homenatge a María Jiménez | TVE

María Jiménez patia càncer de pulmó i no ho havia volgut fer públic

Això sí, la pèrdua no ha estat del tot inesperada perquè els metges els havien dit que patia càncer i que el tractament de quimioteràpia no estava funcionant: “Patia càncer de pulmó i estava rebent un tractament que li provocava molts efectes secundaris. Mai no va voler fer-ho públic”.

“Ella no s’ha assabentat de res, però és que jo tampoc. Ha estat una sorpresa que el final arribés ja perquè no m’esperava que fos així. El camí fins aquí ha estat llarg perquè tenia una malaltia complicada des de feia anys i aquests últims quatre dies s’havia començat a trobar pitjor. No volia venir al metge, però ho vam fer i només ha durat dos dies… Aquests dos anys ha lluitat com una lleona i el seu cos no ha pogut més. La malaltia havia empitjorat i només 24 hores després d’acudir al metge, va morir amb molta dignitat”, ha explicat el fill a Espejo Público.

María Jiménez havia patit altres càncers i havia arribat a estar en coma

No ha estat fàcil la vida de María Jiménez, una cantant que ha hagut de travessar malalties molt greus i que va arribar a estar en coma durant dos mesos. Fa 10 anys, li diagnosticaven un càncer de pit que aconseguia superar després de tres anys de lluita. Poc després, però, li trobaven un altre càncer a la gola. Cada cop més dèbil, va patir una caiguda en la qual va trencar-se el peroné i també va haver d’acudir al metge d’urgència.

El gran ensurt de la seva vida va arribar fa un parell d’anys, quan va treure a la llum que havia estat en coma durant dos mesos: “Vaig arribar morta a l’hospital. Tenia un problema digestiu molt greu, un virus que va afectar-me i que feia que vomités tota l’estona. Vaig estar en coma i, quan vaig despertar, el primer que li vaig dir al metge era que creia que aquella nit no tindria son”, explicava ella mateixa en l’última entrevista a El Hormiguero.

María Jiménez mor als 73 anys | Europa Press

Pel que ha explicat ara el fill, el càncer de pulmó hauria arribat poc després i el seu cos ja no ha suportat una altra quimioteràpia. Una pèrdua que ha deixat orfe el món de la cultura i que ha fet que bona part de Sevilla surti avui al carrer per acomiadar una gran artista.