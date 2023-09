Bárbara Rey ha tornat a Telecinco després de ser vetada durant uns mesos, una prohibició a aparèixer per allà que han aixecat per sorpresa. Jorge Javier Vázquez volia que ella fos la primera entrevistada del seu programa nou, Cuentos chinos, i no només això; sinó que també li ha ofert un lloc com a col·laboradora.

Com era d’esperar, el que més interessava sobre aquesta conversa era que tornés a parlar sobre la seva aventura sentimental amb Joan Carles de Borbó. La vedette va formar part de la seva llista d’amants durant uns quants anys i ha denunciat, més d’una vegada, que el CNI l’ha investigat i que van moure fils per evitar que pogués treballar i donar detalls de l’aventura. Diuen que va arribar a fer xantatge a l’emèrit amb unes presumptes cintes que demostrarien aquesta infidelitat, de fet.

Jorge Javier ha explotat tenir-la a plató i ha aconseguit una bona entrevista que aporta una mica d’esperança al seu programa, condemnat per molts al fracàs en el seu primer dia. I què ha dit Bárbara Rey en aquesta ocasió? Una mica més del mateix, però, encara que s’ha mostrat sincera i no ha dubtat en respondre a totes les preguntes sobre l’antic monarca espanyol: “Crec que hauria estat molt bo per a ell que haguéssim continuat tenint una bona relació. Vull deixar clar, però, que a mi aquesta relació m’ha costat diners perquè he estat moltíssims anys sense treballar i jo era una persona que treballava moltíssim. No crec que ell tingués la culpa directament, però sí la gent del seu voltant”.

Sofia de Grècia sabia que Joan Carles de Borbó li era infidel amb Bárbara Rey

Era conegut per tothom que Joan Carles i Bárbara mantenien una aventura i ella assegura que, fins i tot Sofia de Grècia ho sabia: “Un dia vam coincidir a la festa d’aniversari de Joan Carles. Ella se’m va apropar i em va preguntar…”, deia sense voler acabar la frase. Davant la insistència del presentador, continuava: “Em va preguntar per la meva vida familiar”. La vedette creu que l’emèrita ha suportat massa coses: “Ha estat molt bona reina i potser ha aguantat tant pel futur del seu fill. De totes maneres, crec que és una dona molt intel·ligent que ha sabut viure amb les aventures del seu marit gràcies a la seva preparació per regnar”.

Sobre Joan Carles de Borbó, ha afegit que és cert el que molta gent creu: “Sí, és un home que s’estima i s’agrada“. Ella diu haver-se fet republicana amb el pas dels anys i no dubta en criticar l’actitud que està mantenint Felip VI envers el pare, ja que creu que hauria de pensar més en la relació familiar i no tant en la corona: “Crec que Joan Carles hauria de tornar i que hauria de continuar regnant si no fos tan gran perquè ell té una valentia que d’altres no tenen”.

El moment més tens de l’entrevista ha arribat una mica després, quan Bárbara Rey ha volgut posar distància amb Carlos Sobera quan han coincidit i ha deixat clar que li feia dos petons “perquè ella volia” en una clara referència -amb mofa inclosa- al cas Rubiales. Jorge Javier Vázquez no ha callat i li ha recriminat que mostrés aquesta actitud en públic davant d’una societat que està avançant: “O evoluciones amb la societat o et quedes amb la caspa“.

L’estrena de Cuentos chinos no va convèncer a l’audiència i Jorge Javier n’és conscient

L’estrena d’aquest nou format, molt irreverent i gamberro en comparació a la resta d’oferta, no va convèncer en absolut. Les xifres d’audiència del primer dia sempre acostumen a ser molt bones, però en aquest cas s’han hagut de conformar amb un 9% de share que els fa quedar en ridícul davant del 19% d’El Hormiguero.

El presentador sap que no és un bon auguri i ha optat per mofar-se’n ell mateix per intentar capgirar la situació. En primer lloc, escrivia un tuit en què lamentava que haguessin faltat “centenars de milers” de teleespectadors. I ja en la segona emissió, deixava anar un parell d’indirectes sobre el tema: “Mare meva, després de tot això d’ahir és un miracle haver arribat al segon programa. Quan vaig arribar a casa, li vaig dir al meu ex que no sabia de què anava el programa“.

Molts van criticar que havien anat passant de secció en secció massa ràpid i ell mateix va reconèixer en directe que també li havia donat aquesta sensació. En el segon dia, de fet, el ritme va ser un altre totalment diferent i l’audiència va agrair que els haguessin fet cas en aquest sentit.