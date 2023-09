TV3 ha resolt el misteri i ha anunciat que Nuria Marín serà la presentadora del seu programa de cites nou. La cadena pública vol atreure públics diferents i creuen que aquesta serà una bona manera de fer-ho, ja que és un estil que funciona a la competència i que pot oferir quelcom diferent als teleespectadors avorrits de veure sempre el mateix a la cadena pública catalana.

S’anomenarà Love cost i serà un dating show català per trobar parella. No serà el típic programa en què una parella sopa mentre es van fent preguntes sobre la seva vida, per això. Han explicat que afegiran un toc de misteri en barrejar persones que realment volen trobar l’amor i d’altres que estan allà per diners. L’objectiu del concursant serà, de fet, esbrinar qui és qui entre les quatre persones que intentaran lligar amb ell o ella.

En el vídeo promocional, TV3 ha fet protagonista a qui serà la seva presentadora. Encara no hi ha data d’estrena, però ja se sap que serà Nuria Marín qui estarà al capdavant: “Hola, avui començo a gravar un programa de cites i m’estan deixant com toca per poder parlar d’amor. Posa’m guapa i cuqui, eh? Però també dolentota, saps? El programa va d’amor, però també de traïció i de diners. Vinga, animeu-vos i apunteu-vos al càsting… que això promet! Posa’m superguapa, eh? Mínim com la Beyoncé o la Rosalía, també em val”, diu divertida mentre se la veu a maquillatge. El càsting estarà obert fins a finals de mes, pel que han dit.

Qui és Nuria Marín? Presentadora a Telecinco i nascuda a Viella

La periodista de Viella havia fet poques coses a TV3, ja que ha estat lligada a Mediaset des que és famosa. La vam conèixer com a conductora de Cazamariposas i, posteriorment, com a tertuliana de Sálvame i presentadora substituta de Socialité. Sempre lligada a la premsa rosa, darrerament ha cridat encara més l’atenció gràcies als vídeos que comparteix a TikTok i Instagram en què comenta les notícies de la premsa del cor amb el seu particular toc i humor. Això sí, la setmana passada va trepitjar un plató de la cadena catalana perquè l’Està Passant del Toni Soler l’ha contractat i, a partir d’ara, tindrà una secció en el seu programa.

Nuria Marín ha aterrat amb força a TV3 i sembla que ha arribat per quedar-s’hi. Ella és una de les màximes exponents del periodisme del cor a Telecinco i ara aprofitaran aquesta experiència per veure si aquest tipus de contingut agrada o no als teleespectadors de la cadena.