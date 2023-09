L’Està passant de TV3 ha donat la sorpresa i ha anunciat que, en aquesta nova temporada, comptaran amb una secció nova sobre premsa del cor. El programa del Toni Soler ha fitxat Nuria Marín, una de les periodistes amb més protagonisme actualment a Telecinco. La de Vielha és la substituta oficial de María Patiño a Socialité i també col·laborava a Sálvame, dos programes que l’han ajudat a fer-se un nom en aquest món del safareig després de l’estrena a Cazamariposas. Aquest dimarts l’hem pogut veure molt emocionada en un plató de la cadena pública, una experiència que suma al seu currículum.

I com ha estat la seva estrena en aquest paper? Sobta sentir-la en català, primer de tot, tan acostumats al fet que sempre treballi en castellà. Deixant això de banda, la seva entrada a plató ha estat triomfal i s’ha dedicat a fer una petita -i divertida- lliçó sobre tafaneries actuals als seus nous companys de programa.

El primer protagonista de la seva secció ha estat l’Albert Rivera. L’excusa a la qual s’han agafat per parlar de la premsa del cor ha estat la cançó enverinada que ha estrenat Malú, un tema de desamor que molts consideren que es tracta d’una venjança cap al seu ex. En ella, centra tota la lletra en enviar-li un retret rere un altre per la seva actitud i, des de l’Està passant, han volgut analitzar-la. A més a més, la Nuria els ha mostrat la ja icònica portada de la revista Lecturas en què apareix l’antic polític amb una ganyota mentre una amiga especial li llepa l’orella.

La nova nòvia d’Albert Rivera li menja l’orella a l’aigua | Lecturas

Nuria Marín ha parlat de premsa del cor a l’Està passant | TV3

La presentadora s’estrena a TV3

Nuria Marín informarà a TV3 sobre les tafaneries més importants de la setmana

Després, la Nuria Marín els ha explicat que l’Anabel Pantoja és la neboda de la cantant Isabel Pantoja i que ella és l’encarregada d’anar mostrant-li la lletra de les seves cançons durant els concerts per evitar que es quedi en blanc. En aquest punt del programa hi ha hagut un moment curiós, quan la Nuria s’ha referit al mecanisme d’anar abaixant el text com a cue en comptes de prompter, la manera que fan servir a TV3: “Ui, has fet servir l’expressió amb què s’hi refereixen a Telecinco”.

Finalment, la nova col·laboradora rosa del programa d’humor de TV3 ha parlat d’un dels temes que més l’apassionen: la monarquia anglesa. Aquest divendres es commemorarà el primer aniversari de la mort d’Elisabet d’Anglaterra i ha revelat que estan previstos diversos homenatges a Londres. A partir d’aquí, ha tret detalls sobre la vida conjugal dels nous reis -molt activa sexualment, segons la Nuria- i els problemes que tenen amb el Harry i la Meghan.

Ha passat un any de la mort de la reina Elisabet II i la @nuriasecret ho va viure en primera persona. “First person”, que diuen els anglesos#EstàPassantTV3https://t.co/Fca8t32jIC pic.twitter.com/okbg4u64Wj — TV3.cat (@tv3cat) September 5, 2023

A partir d’ara, la periodista acudirà al plató de l’Està passant un cop per setmana per enlluernar l’audiència sobre les principals novetats d’un món que fins ara no tenia molta presència a TV3 i, encara menys, en aquest programa.