‘Com si fos ahir’ torna després de la mort del Quim: novetats i més trames

Com si fos ahir torna a la graella aquest migdia després d’un final de temporada que va deixar bocabadats -i una mica enfadats- tots els seguidors de la sèrie. TV3 no havia donat cap pista sobre el comiat del Quim, membre original de la colla d’amics. L’actor que l’interpreta, el Jordi Rico, ens va explicar que havia volgut deixar la ficció en considerar que el seu personatge “ja no aportava res més“. La pregunta ara? Què passarà amb la seva dona, la Cati, que iniciarà una nova vida com a vídua. En una entrevista amb El Món, ens va avançar que no perdrà protagonisme precisament… una frase que deixa caure que els guionistes haurien buscat una nova trama interessant i cridanera per a ella.

Sortirem de dubtes avui mateix, quan TV3 doni el tret de sortida a una temporada amb què espera continuar fent les audiències de rècord als que els té acostumats. La gent no es cansa de les aventures d’aquest grupet, que continuen ajudant-los a ser líders dia rere dia. La sèrie de sobretaula torna a la graella a les 16:15 hores, tot just després del Cuines. Des de la cadena s’informa que s’incorporaran nous personatges que seran interpretats per Gemma Brió, Sílvia Marty i Júlia Genís i els actors Joan Sentís i Albert Ausellé.

En aquests primers dies sense el marit, la Cati “no portarà gaire bé” viure sola. Ben aviat intentarà buscar algú que l’ajudi a suportar millor aquesta soledat i podria trobar “un company ideal” amb qui compartir el dol. La situació tampoc no serà fàcil per al fill que tenen en comú, que se centrarà en la direcció d’un gimnàs que farà que tingui relació amb el Marcel i l’Eva. La Gemma s’adonarà que la vida és curta amb la mort del Quim i adoptarà el rol d’animadora del grup, tot organitzant un munt d’activitats per a tothom.

Olalla Moreno, a la nova temporada de TV3 | Mireia Comas

Quines seran les trames principals dels personatges de Com si fos ahir?

Què han avançat sobre la Sílvia? Doncs que, finalment, “respirarà tranquil·la” perquè l’Emili ha ingressat a la presó. Diuen la calma podria acabar-se aviat amb l’aparició d’una nova veïna que hauria sortit amb l’Andreu en el passat i que podria tornar-lo a enamorar. I també podem parlar del Quique, que començarà a tenir una actitud sospitosa quan l’Adrià li digui que vol apuntar-se a bàsquet. Per una altra banda, avisen que el Toni petit intentarà recuperar la seva mare, la Bet.

Pel que fa a la trama concreta d’aquest primer capítol, afegeixen que serà interessant comprovar com viuen el dol el Marc i el Marcel; d’igual manera que també s’introduirà el nou projecte artístic del Valeri. La Noe i l’Èric tindran un moment de protagonista, quan aquest s’enfadi i reclami que estiguin per ell. Tots es retrobaran després de l’estiu per preguntar-se com estan vivint la mort del seu amic, pendents de com ho gestiona la seva vídua.

Torna Com si fos ahir després de la mort del Quim | TV3

Tot un seguit de trames que tindran lloc en dos escenaris nous. La ficció afegeix el Gim Rabbit del fill del Quim i el pis de la Gina, al Poble-sec. És probable que el capítol d’aquest migdia faci una boníssima audiència, sobretot per intentar satisfer la curiositat de com reacciona tot el grup després de la seva gran pèrdua.